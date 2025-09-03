Проливные дожди и первые морозы: какой будет осень в ХМАО

Ожидается, что сентябрь в Ханты-Мансийском округе порадуют югорчан солнечными днями. Однако октябрь начнется с проливных дождей, а уже в ноябре стукнет — 20, сообщают сервисы прогноза погоды.
«В сентябре столбик термометра достигнет максимум +21 градуса, самая низкая температура будет 30 сентября — +6 градусов. Месяц будет наполнен солнечными днями, однако не обойдется и без дождей», — следует из прогноза «Яндекс погоды».
Октябрь в Югре выдастся пасмурным. Самым теплым днем будет 1 октября — ожидается +7 градусов, однако уже со 2 числа начнутся проливные дожди. Температура к концу месяца опустится до -5 градусов.
В ноябре средняя температура воздуха составит -6 градусов днем и -11 градусов ночью. Сильный мороз ударит 30 числа, синоптики прогнозируют, что столбик термометра опустится в этот день до -20 градусов.
