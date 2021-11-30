Российские дети получат шанс на исполнение новогодней мечты

История «Елки желаний» берет свое начало в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России стартовала пора новогодних приготовлений. Традиционно в это время по всей стране запускается акция «Елка Желаний», созданная благотворительным проектом «Мечтай со мной». Главная задача проекта — подарить ощущение праздника людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

В ожидании новогоднего чуда

Официальная история «Елки желаний» берет свое начало с 2018 года. Старт ей дал президент России Владимир Путин. За три года своей работы в рамках акции участники исполнили 24 150 желаний детей. Одной из особенностей проекта является то, что сделать новогодний подарок ребенку и исполнить его мечту, может каждый желающий.

Благотворительный проект имеет четкие разграничения по выбору исполнения желаний. Подать заявку на участие в акции могут дети в возрасте от 3 до 17 лет включительно, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума и дети-сироты, граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 17 лет и люди с инвалидностью, а также с болезнью, угрожающей жизни.

«Новый год — это время чудес, встреч с самыми близкими и, конечно же, подарков. В преддверии Нового года всероссийский проект „Мечтай со мной“ организует акцию, направленную на то, чтобы во время предновогоднего волшебства как можно больше людей поверили в чудо», — сообщается на официальном сайте.

За время своей работы участники и благотворители поставили четкие разграничения по выбору подарков и исполнению желания. Например, ребенок может попросить цифровую технику, одежду, игрушки, музыкальные инструменты, поездку, встречу с кем-либо и исполнение своей цели. Однако строго запрещается просить оплату лечения, приобретение медицинского оборудования, покупку животного, ремонт помещений. Это связанно с тем, что организаторы просят заявителей подавать такие просьбы в «Мечтай со мной», что позволяет освободить ресурсы для тех, кто еще ждет чуда.

«Проект „Мечтай со мной“ исполняет только нематериальные мечты. В акции же исполняются как материальные, так и нематериальные желания. В „Мечтай со мной“ участвуют только дети и пожилые с состоянием здоровья, угрожающим жизни. То есть, это люди, жизнь которых находится под угрозой, например, из-за тяжелого заболевания. В акции же „Елка желаний“ гораздо больше категорий участников. Это дети-сироты, люди с инвалидностью и другие», — сообщается на официальном сайте.

В 2020 году на «Елку желаний» отправили свои просьбы 200 свердловчан Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Однако история «Елки желаний» началась задолго до 2018 года. Как рассказал URA.RU руководитель движения «Дорогами добра» Валерий Басай, еще 21 год назад акция была придумана на территории Свердловской области. Тогда организация готовила волонтеров и поздравляла детей на дому.

«Форма была такая — желающие заполняли открытки и приносили их в офис. После этого в торговых центрах появлялись те самые елки, а посетители покупали подарки. Затем волонтеры разносили эти подарки по домам. Со временем проект разрастался. Затем я увидел его в Тюменской и Курганской областях. Постепенно он вышел на федеральный уровень, и в нем участвует вся страна», — говорит Валерий Басай.

В 2020 году проект получил заявки от 200 участников из Свердловской области. Многие из желаний в итоге были исполнены. Например, министр юстиции РФ Константин Чуйченко помог юной Александре побывать в дельфинарии, а бывший вице-губернатор региона (ныне депутат Госдумы РФ) Сергей Бидонько вручил 12-летнему Максиму игровую приставку. В общей сложности «Елка желаний» осуществила более 13 тысяч желаний.

«Общая стоимость врученных подарков в рамках акции составила 162 миллиона рублей, а средняя стоимость реализации одного желания — 12 тысяч рублей», — отмечал руководитель проекта «Мечтай со мной» Тимур Сафин.

Помощь на перспективу

Одни из самых частых заявлений в рамках «Елки желаний» поступают от семей, чей доход ниже прожиточного минимума. Для исправления такой ситуации и помощи гражданам на территории Российской Федерации функционирует национальный проект «Демография» и федеральный проект «Содействие занятости».

Нацпроект «Демография» рассчитан на период 2019—2024 годов, включает в себя сразу пять федеральных проектов: «Помощь семьям при рождении детей», «Содействие занятости», «Старшее поколение», «Спорт — норма жизни» и «Здоровье нации». Бюджет является одним из самых больших среди других направлений — более 3,1 триллиона рублей. Курированием занимается заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Среди ключевых задач — увеличение продолжительности жизни среди населения, повышение количества граждан, занимающихся спортом, а также ведущих здоровый образ жизни, повышение коэффициента рождаемости и снижение смертности населения старше трудоспособного возраста.

На территории Свердловской области национальный проект «Демография» является одним из ключевых для реализации. Согласно данным официального портала региона, за девять месяцев 2021 года на финансирование мероприятий в рамках национальных проектов направлено 26,3 млрд рублей. Среди лидеров по реализации — именно «Демография». В рамках «Демографии» на территории Свердловской области создается множество инфраструктурных объектов, которые направлены на дошкольное образование и развитие детей. Например, в марте этого года в городском округе Ревда по федпроекту «Содействие занятости» был открыт детский сад на 270 детей.

В рамках нацпроекта «Демография» обновляются детские сады и спортобъекты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Детский сад оснащен с учетом всех новых образовательных стандартов. В группах есть СТЕМ-лаборатории, элементы лего конструирования и робототехники. Дошкольное учреждение оснащено сенсорной комнатой, интерактивным скалодромом, на прогулочной территории установлена образовательная метеостанция», — отмечает официальный портал Свердловской области.

Также темпы реализации можно заметить на примере Екатеринбурга. В период с 2019 по 2021 годы обновили материально-техническую базу на многих спортивных объектах города. Это стадион «Калининец», новый хоккейный корт с пластиковыми бортами и искусственным травяным покрытием на Цвиллинга, 18 и многофункциональная площадка на Шаумяна, 107. Дополнительно в город закупили новый инвентарь и оборудование для спорторганизаций. Финансовую поддержку получили муниципальные спортшколы «Локомотив-Изумруд», «Уралочка», «Малахитовый гонг», «Детский стадион», «Виктория», «Родонит», «Юность», «Локомотив» и многие другие.

«Национальные проекты стали для Екатеринбурга важным импульсом роста. Они позволяют при небольших затратах из городского бюджета строить новые садики и школы, реконструировать дороги и спортивные объекты, оснащать современным оборудованием учреждения социальной сферы, приобретать автобусы и обновлять парки. Каждый житель уральской столицы может почувствовать результат решения задач, которые государство сделало своим приоритетом. Муниципалитет очень ценит федеральную и региональную помощь в этих вопросах», — отметил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Учиться никогда не поздно

Одним из пяти направлений, которое развивает «Демография» стал федеральный проект «Содействие занятости». Изначально обучать планировали только лиц в возрасте от 50-ти лет, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также матерей малышей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях. Однако, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в этот список.

«Повышение напряженности на рынке труда, связанное с распространением новой коронавирусной инфекции и негативными финансово-экономическими последствиями, выявляет дополнительную потребность со стороны иных категорий граждан в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании в целях поддержания уровня, а также приобретения дополнительных навыков и компетенций для трудоустройства на новое место работы. Указанный период отмечается ростом увольнения работников организаций в связи с ликвидацией предприятий, сокращением численности или штата работников, а также повышением уровня безработицы», — сообщается в паспорте федерального проекта.

В рамках нацпроекта «Демография» у свердловчан есть возможность также получить новую профессию или повысить свою квалификацию на рынке труда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2021 году список тех, кто может пойти на обучение, существенного расширился. Теперь в него вошли также граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, женщины с детьми дошкольного возраста, которые не состоят в трудовых отношениях, и желающие возобновить свою трудовую деятельность. Обучение будет проходить при поддержке множества партнеров, в том числе и «Агентства развития профессионального мастерства» (Worldskills Russia).

В июне на территории Свердловской области стартовало бесплатное обучение именно по программам Worldskills. В течение года к обучению приступили порядка 700 уральцев, которым доступны программы по 43 профессиональным компетенциям, среди которых «Медицинский и социальный уход», «Веб-дизайн и разработка», «Холодильная техника и системы кондиционирования», «Социальная работа», «Поварское дело», «Ресторанный сервис», «Кондитерское дело».

«Есть программы, помогающие построить карьеру в соцсетях: SMM, таргетолог, сторисмейкер, специалист по переводу и межкультурной коммуникации, информационные системы и технологии, „преподавание русского языка как иностранного“ и иные, реализованные Уральским федеральным университетом», — отмечает официальный сайт Свердловской области.

В общей сложности к ноябрю 2021 года к обучению приступили 2,6 тысячи жителей Свердловской области, из них 825 человек — свердловчане в возрасте 50 лет и старше. Примечательно, что взрослое поколение часто отдает предпочтение обучению через интернет. И при этом получает квалификации, которые востребованы именно на удаленной работе.

«Выпускники программ Worldskills, помимо документа о квалификации, получат паспорт компетенций. Skills-паспорт позволят работодателям без испытательного срока определить уровень профессиональной подготовки будущего работника. Образовательная программа предполагает дальнейшее трудоустройство в учреждениях здравоохранения, социальных центрах, сервисных компаниях и других организациях. Обучение ведется на базе Свердловского областного медколледжа, Екатеринбургского монтажного колледжа, Екатеринбургского экономико-технологического колледжа, Нижнетагильского торгово-экономического колледжа», — сообщается на сайте министерства образования и молодежной политики Свердловской области.