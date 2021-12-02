Инсайды ХМАО: мэры меряются елками

О ссоре с главой полиции ХМАО, хитрых общественниках и перепуганных чиновниках. Выпуск 948

03 декабря 2021 в 22:11 Размер текста - 17 +

Жители ХМАО защищаются от нового штамма коронавируса мемами коллаж URA.RU Окружные чиновники ради командировки в Эмираты, куда отправилась югорская делегация, придумывали самые разные обоснования своей важности. Доказать ее получилось не всем. Не понятно что доказывают и мэры, которые соревнуются в высоте городских елок. Зато все понятно с эпидемией коронавируса: никакого плана нет и действовать властям приходится по обстановке. Также в сегодняшних «Инсайдах»: кто поругался с главой окружной полиции и кому из сургутских чиновников пора собирать вещи. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Наталье Комаровой пришлось лично отбирать тех, кто полетит вместе с ней в ОАЭ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО лично утверждала список делегации в Дубай Говорят, что губернатор Югры Наталья Комарова лично утверждала состав участников делегации для поездки в Дубай. Среди чиновников окружного правительства шла настоящая битва за право оказаться в этом списке. «Желающих слетать в начале декабря в Арабские Эмираты было великое множество. Каких только обоснований не придумывали чиновники для того, чтобы оказаться в числе счастливчиков. Но итоговое решение осталось за губернатором. Она же включила в состав свою любимицу, югорскую фолк-исполнительницу Веру Кондратьеву. Она уже полмира объехала, представляя Югру, в том числе была и в составе окружной делегации в Нью-Йорке на одном из заседаний ООН», — шепчутся завистники в кулуарах югорского Белого дома. Говорят, что многие вахтовики купили фальшивые сертификаты о вакцинации Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти ХМАО обсуждают усиление коронавирусных запретов из-за вахтовиков Поговаривают, власти ХМАО пытаются делать прогнозы относительно развития ситуации с коронавирусом. Так, сейчас якобы рассматривается сценарий, по которому будут вводиться новые ужесточения из-за постоянно пребывающих в округ вахтовиков. «Когда пандемия только началась, в ХМАО именно вахтовики неоднократно признавались основными поставщиками вируса в регион. Такая была особенность. Потом нефтяные компании за свой счет стали вакцинировать сотрудников, но появилась другая проблема — вахтовики стали чуть ли не основными покупателями липовых справок о вакцинации», — говорит источник. На фоне появления новых штаммов коронавируса, предполагается, что регион одним из последних в «тюменской матрешке» выйдет из строгих ограничений, а система контроля до снижения заболеваемости и стабилизации ситуации будет только ужесточаться. Многие члены общин даже не знают, что состоят в каких-то объединениях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Общины коренных жителей пытаются обмануть власть По слухам, отдельные представители общин коренных малочисленных народов Севера, например в Кондинском районе (руководит ею местный предприниматель Олег Мурашин), попытались доказать свою бурную деятельность липовыми документами. Говорят, что Мурашин направил бумаги в соответствующие департаменты ХМАО, чтобы получить субсидии из бюджета, при этом фактически никакой хозяйственной деятельности не было. «Некоторые члены общин даже не знают о том, что они входят в какие-то структуры и что за их счет кто-то получает деньги. Куда пропадают финансы — неизвестно», — сказал слухач. В ХМАО мэры меряются высотой новогодних елок Новогодние елки установили уже почти везде, но высота у каждой своя Фото: Денис Моргунов © URA.RU Поговаривают, что глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин выиграл в неофициальном соревновании среди мэров по высоте новогодней ели. В столице Югры ее размер достигает 32 метров. Уже выбранный мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко, вместе с чиновниками администрации, установил главное новогоднее дерево высотой в 22 метра. «На этом фоне Сургут выглядит неожиданно скромно. На площади перед мэрией стоит елка высотой всего лишь в 16 метров. Может быть, главе города Андрею Филатову подумать о том, чтобы ее увеличить в следующем году? Тем более, что мэр сам публично обсуждает зимнее оформление города. Все-таки Сургут как крупнейший муниципалитет ХМАО достоин чего-то большего», — считают слухмейкеры. Сургутский девелопер пострадал из-за дружбы с неугодным политиком Поговаривают, что мэрия Сургута отказалась от аренды здания девелопера Владимира Ганина из-за его близости к бизнесмену и политику Александру Клишину, который для местных властей стал персоной нон-грата после осенних выборов. Чиновники до конца декабря планируют переехать из офиса, который арендовали последние годы. «Для Ганина связь с Клишиным возможно стала черной меткой. Теперь ему предстоит искать нового арендатора для своего здания. Не факт, что получится это сделать быстро и сразу на всю площадь объекта. Так что вряд ли он сам рад такому развитию событий», — обсуждают злые языки. Перед чиновниками непростой выбор: всеобщий дистант и недовольные родители, либо риск массовых заражений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэры рискуют детьми, сопротивляясь рекомендациям врачей Говорят, что из-за резкого роста числа заражений ОРВИ, власти Сургута, Югорска и Лангепаса могут закрыть школы на карантин (как уже сделано в Ханты-Мансийске). Но чиновники пока не спешат это делать, несмотря на предостережения санитарных врачей. «В Ханты-Мансийске для отправления детей на дистант были все те же основания: там эпидемиологический порог был превышен практически в два раза. Высокая заболеваемость детей и в Югорске, чуть меньше в Сургуте и Лангепасе. Врачи уже бьют тревогу, предлагая превентивные меры, чтобы обезопасить детей, но чиновники в мэриях до сих пор находятся в раздумьях по этому поводу», — рассказал слухач. Чиновники КСП Сургута боятся предстоящей оптимизации Ходят слухи, что работники контрольно-счетной палаты Сургута взволнованы новостями о предстоящем сокращении штата. По окружной разнарядке, аппарат КСП необходимо оптимизировать на 30%, а значит уйти должен будет каждый третий сотрудник. «Самое печальное, что до сих пор нет никакого понимания, по каким критериями будет решаться вопрос о сокращении работников. В декабре в Сургуте должно пройти принятие бюджета на 2022 год. При этом его аудиторы заняты в большей степени мыслями о собственном будущем, чем работой с главным финансовым документом города», — шепчутся злые языки. Мало кто из чиновников хочет рисковать свободой из-за ошибок мэра Пыть-Яха Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В подконтрольных мэрии Пыть-Яха организациях массовые увольнения Слухачи рассказывают, что в управлении капстроительства Пыть-Яха прошли массовые увольнения после назначения нового директора — Сергея Червякова. Сотрудники управления как будто бы оказались под двойным прессингом: Червякова и неизвестного представителя мэрии. «Главными причинами увольнения считается то, что сотрудники, на которых возложена ответственность за городские проекты, не хотят рисковать репутацией и свободой при очередных срывах госпрограмм, которые скорее всего будут, несмотря на все старания мэрии показать результат», — делает прогноз инсайдер. Мэрию Пыть-Яха «окружили» сотрудники ФСБ Говорят, что у сотрудников ФСБ в ХМАО появились любопытные вопросы к мэрии Пыть-Яха. Как утверждают инсайдеры, адресованы они первым лицам местной администрации, включая мэра Александра Морозова. «Все это связано с непонятными историями со строительством. Вроде бы деньги выделяются, они даже расходуются и вроде как результат есть. Но когда силовики посмотрели повнимательней, то поняли, что в отдельных случаях платежи уходили не в те карманы. Наблюдают ФСБшники за этими процессами с 2019 года», говорит слухач. При этом он добавляет, что еще в 2019 году правоохранители планировали проведение обысков в мэрии, но тогда, по словам информаторов, у них «что-то сорвалось». Властям Ханты-Мансийска потребовалось несколько месяцев, чтобы найти претендента на кресло вице-мэра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийске некому работать чиновниками Ходят слухи, что власти Ханты-Мансийска почти три месяца не могли найти подходящего кандидата на должность вице-мэра, взамен ушедшей в городскую думу Татьяны Бормотовой. Связано это, по мнению слухачей, с отсутствием подходящих кандидатур. При этом источники в мэрии города говорят, что некто уже прошел большую часть согласований. «Поиски и переговоры заняли некоторое время, но сейчас уже нашли человека. На данный момент он проходит согласование, однако его личность не разглашается так как еще неизвестно, займет ли он место вице-мэра. Требования к заместителю главы города очень высокие», — сказал источник. К жителям ХМАО ходили больные коронавирусом переписчики населения Слухачи рассказывают, что в Урае волонтеров Всероссийской переписи населения заставляли работать несмотря на явные признаки респираторного заболевания. «Одни из переписчиков сказал руководству, что болеет, но его все равно заставили идти по квартирам, раз на ногах может стоять. Позже мужчина все же ушел на больничный, когда ему стало хуже. В итоге у него диагностировали коронавирус», — рассказал слухач. Пока обходится без увольнений, но силовик задумывается о новой работе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У главы УМВД ХМАО конфликт с одним из своих замов Ходят слухи, что у главы УМВД ХМАО Дамира Сатретдинова не сложились отношения со своим замом, который отвечает за следствие — Михаилом Ереминым. Генерал несколько раз публично критиковал его во время совещаний в главке. «Осенью Еремин ушел в длительный отпуск и многие думали? что он из него уже не вернется. Впрочем, пока все обошлось. Но за их отношениями с Сатретдиновым продолжают наблюдать», — обсуждают сплетни полицейские в югорском главке. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Окружные чиновники ради командировки в Эмираты, куда отправилась югорская делегация, придумывали самые разные обоснования своей важности. Доказать ее получилось не всем. Не понятно что доказывают и мэры, которые соревнуются в высоте городских елок. Зато все понятно с эпидемией коронавируса: никакого плана нет и действовать властям приходится по обстановке. Также в сегодняшних «Инсайдах»: кто поругался с главой окружной полиции и кому из сургутских чиновников пора собирать вещи. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор ХМАО лично утверждала список делегации в Дубай Говорят, что губернатор Югры Наталья Комарова лично утверждала состав участников делегации для поездки в Дубай. Среди чиновников окружного правительства шла настоящая битва за право оказаться в этом списке. «Желающих слетать в начале декабря в Арабские Эмираты было великое множество. Каких только обоснований не придумывали чиновники для того, чтобы оказаться в числе счастливчиков. Но итоговое решение осталось за губернатором. Она же включила в состав свою любимицу, югорскую фолк-исполнительницу Веру Кондратьеву. Она уже полмира объехала, представляя Югру, в том числе была и в составе окружной делегации в Нью-Йорке на одном из заседаний ООН», — шепчутся завистники в кулуарах югорского Белого дома. Власти ХМАО обсуждают усиление коронавирусных запретов из-за вахтовиков Поговаривают, власти ХМАО пытаются делать прогнозы относительно развития ситуации с коронавирусом. Так, сейчас якобы рассматривается сценарий, по которому будут вводиться новые ужесточения из-за постоянно пребывающих в округ вахтовиков. «Когда пандемия только началась, в ХМАО именно вахтовики неоднократно признавались основными поставщиками вируса в регион. Такая была особенность. Потом нефтяные компании за свой счет стали вакцинировать сотрудников, но появилась другая проблема — вахтовики стали чуть ли не основными покупателями липовых справок о вакцинации», — говорит источник. На фоне появления новых штаммов коронавируса, предполагается, что регион одним из последних в «тюменской матрешке» выйдет из строгих ограничений, а система контроля до снижения заболеваемости и стабилизации ситуации будет только ужесточаться. Общины коренных жителей пытаются обмануть власть По слухам, отдельные представители общин коренных малочисленных народов Севера, например в Кондинском районе (руководит ею местный предприниматель Олег Мурашин), попытались доказать свою бурную деятельность липовыми документами. Говорят, что Мурашин направил бумаги в соответствующие департаменты ХМАО, чтобы получить субсидии из бюджета, при этом фактически никакой хозяйственной деятельности не было. «Некоторые члены общин даже не знают о том, что они входят в какие-то структуры и что за их счет кто-то получает деньги. Куда пропадают финансы — неизвестно», — сказал слухач. В ХМАО мэры меряются высотой новогодних елок Поговаривают, что глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин выиграл в неофициальном соревновании среди мэров по высоте новогодней ели. В столице Югры ее размер достигает 32 метров. Уже выбранный мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко, вместе с чиновниками администрации, установил главное новогоднее дерево высотой в 22 метра. «На этом фоне Сургут выглядит неожиданно скромно. На площади перед мэрией стоит елка высотой всего лишь в 16 метров. Может быть, главе города Андрею Филатову подумать о том, чтобы ее увеличить в следующем году? Тем более, что мэр сам публично обсуждает зимнее оформление города. Все-таки Сургут как крупнейший муниципалитет ХМАО достоин чего-то большего», — считают слухмейкеры. Сургутский девелопер пострадал из-за дружбы с неугодным политиком Поговаривают, что мэрия Сургута отказалась от аренды здания девелопера Владимира Ганина из-за его близости к бизнесмену и политику Александру Клишину, который для местных властей стал персоной нон-грата после осенних выборов. Чиновники до конца декабря планируют переехать из офиса, который арендовали последние годы. «Для Ганина связь с Клишиным возможно стала черной меткой. Теперь ему предстоит искать нового арендатора для своего здания. Не факт, что получится это сделать быстро и сразу на всю площадь объекта. Так что вряд ли он сам рад такому развитию событий», — обсуждают злые языки. Мэры рискуют детьми, сопротивляясь рекомендациям врачей Говорят, что из-за резкого роста числа заражений ОРВИ, власти Сургута, Югорска и Лангепаса могут закрыть школы на карантин (как уже сделано в Ханты-Мансийске). Но чиновники пока не спешат это делать, несмотря на предостережения санитарных врачей. «В Ханты-Мансийске для отправления детей на дистант были все те же основания: там эпидемиологический порог был превышен практически в два раза. Высокая заболеваемость детей и в Югорске, чуть меньше в Сургуте и Лангепасе. Врачи уже бьют тревогу, предлагая превентивные меры, чтобы обезопасить детей, но чиновники в мэриях до сих пор находятся в раздумьях по этому поводу», — рассказал слухач. Чиновники КСП Сургута боятся предстоящей оптимизации Ходят слухи, что работники контрольно-счетной палаты Сургута взволнованы новостями о предстоящем сокращении штата. По окружной разнарядке, аппарат КСП необходимо оптимизировать на 30%, а значит уйти должен будет каждый третий сотрудник. «Самое печальное, что до сих пор нет никакого понимания, по каким критериями будет решаться вопрос о сокращении работников. В декабре в Сургуте должно пройти принятие бюджета на 2022 год. При этом его аудиторы заняты в большей степени мыслями о собственном будущем, чем работой с главным финансовым документом города», — шепчутся злые языки. В подконтрольных мэрии Пыть-Яха организациях массовые увольнения Слухачи рассказывают, что в управлении капстроительства Пыть-Яха прошли массовые увольнения после назначения нового директора — Сергея Червякова. Сотрудники управления как будто бы оказались под двойным прессингом: Червякова и неизвестного представителя мэрии. «Главными причинами увольнения считается то, что сотрудники, на которых возложена ответственность за городские проекты, не хотят рисковать репутацией и свободой при очередных срывах госпрограмм, которые скорее всего будут, несмотря на все старания мэрии показать результат», — делает прогноз инсайдер. Мэрию Пыть-Яха «окружили» сотрудники ФСБ Говорят, что у сотрудников ФСБ в ХМАО появились любопытные вопросы к мэрии Пыть-Яха. Как утверждают инсайдеры, адресованы они первым лицам местной администрации, включая мэра Александра Морозова. «Все это связано с непонятными историями со строительством. Вроде бы деньги выделяются, они даже расходуются и вроде как результат есть. Но когда силовики посмотрели повнимательней, то поняли, что в отдельных случаях платежи уходили не в те карманы. Наблюдают ФСБшники за этими процессами с 2019 года», говорит слухач. При этом он добавляет, что еще в 2019 году правоохранители планировали проведение обысков в мэрии, но тогда, по словам информаторов, у них «что-то сорвалось». В Ханты-Мансийске некому работать чиновниками Ходят слухи, что власти Ханты-Мансийска почти три месяца не могли найти подходящего кандидата на должность вице-мэра, взамен ушедшей в городскую думу Татьяны Бормотовой. Связано это, по мнению слухачей, с отсутствием подходящих кандидатур. При этом источники в мэрии города говорят, что некто уже прошел большую часть согласований. «Поиски и переговоры заняли некоторое время, но сейчас уже нашли человека. На данный момент он проходит согласование, однако его личность не разглашается так как еще неизвестно, займет ли он место вице-мэра. Требования к заместителю главы города очень высокие», — сказал источник. К жителям ХМАО ходили больные коронавирусом переписчики населения Слухачи рассказывают, что в Урае волонтеров Всероссийской переписи населения заставляли работать несмотря на явные признаки респираторного заболевания. «Одни из переписчиков сказал руководству, что болеет, но его все равно заставили идти по квартирам, раз на ногах может стоять. Позже мужчина все же ушел на больничный, когда ему стало хуже. В итоге у него диагностировали коронавирус», — рассказал слухач. У главы УМВД ХМАО конфликт с одним из своих замов Ходят слухи, что у главы УМВД ХМАО Дамира Сатретдинова не сложились отношения со своим замом, который отвечает за следствие — Михаилом Ереминым. Генерал несколько раз публично критиковал его во время совещаний в главке. «Осенью Еремин ушел в длительный отпуск и многие думали? что он из него уже не вернется. Впрочем, пока все обошлось. Но за их отношениями с Сатретдиновым продолжают наблюдать», — обсуждают сплетни полицейские в югорском главке. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.