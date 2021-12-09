Пермские инсайды: бизнесмены бойкотируют безнал

О загадочном визите министра, тренере-педофиле и проблемах спонсора оппозиции. Выпуск 949

10 декабря 2021 в 20:27 Размер текста - 17 +

Что еще запретим? Коллаж URA.RU Визит в Пермь федеральных министров во главе с премьером РФ Михаилом Мишустиным стал главной темой уходящей недели. Инсайдеры заметили, что обсуждение судьбы Пермской художественной галереи прошло в отсутствие главы минкультуры Вячеслава Торчинского. Между тем новость о переназначении председателей избиркомов переполошила пермских депутатов, а у проректора Пермского госуниверситета прошли обыски из-за стрельбы в вузе. Обо всем этом и многом другом — в свежем выпуске «Инсайдов». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Министра Торчинского спрятали от гостей… Вячеслава Торчинского предпочли не брать в правительственный пул Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Слухачи обратили внимание, что во время визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главы Минкульта Ольги Любимовой в Пермскую художественную галерею пока еще министра культуры Вячеслава Торчинского там не было. Хотя, по слухам, он вскоре должен возглавить галерею. «Руководитель галереи Юлия Тавризян была, был митрополит Мефодий, был даже давно забытый вице-премьер Дмитрий Самойлов, а Торчинского не было, — говорят собеседники. — Учитывая то, как высоко Мишустин оценил работу сотрудников галереи, вряд ли он там появится. Наверное, будут искать какие-то компромиссные варианты. После такого теплого общения премьера и Тавризян назначать Торчинского — безумие». …, а соратница главы минкультуру мечтает его подсидеть Слухачи уверяют, что замминистра культуры Пермского края Марина Илюхина мечтает занять кресло главы минкульта после ухода Торчинского. «Она спит и видит, как бы занять эту должность, — говорит инсайдер. — Но ей это не светит». Говорят, кандидатура на должность министра уже есть, и это не Илюхина. Зато известно, что это «кто-то местный». Мурашко представили будущего ректора медакадемии Михаил Мурашко, как ожидается, ускорит назначение Наталии Минаевой ректором Фото: Владимир Андреев © URA.RU Слухачи рассказывают, что во время визита главы Минздрава РФ Михаила Мурашко в краевую больницу и в стоматкорпус ПГМУ, его познакомили с и. о. ректора вуза Наталией Минаевой. Она возглавляет университет с конца прошлого года, когда от осложнений ковида скончался бессменный руководитель вуза Ирина Корюкина. Однако официальное назначение пока не состоялось. Слухачи ждут, что после общения с Мурашко процесс ускорится. Депутаты гордумы боятся новых избиркомов Говорят, что инициатором переназначения председателей ТИК Перми стал глава крайизбиркома Игорь Вагин. Его не устроила организация выборов в городскую думу. «Не могли они (или не хотели) контролировать участковые комиссии, — рассказывает инсайдер. — Одни забыли вычеркнуть кандидата. Другие вдруг дали что-то выписывать из списков избирателей. Их прощать не собираются». Учитывая, что составы этих комиссий обновились почти полностью, а руководителями пришли сотрудники избиркомов, проявившие себя в других территориях, среди депутатов гордумы с опаской обсуждают, что это за люди и как с ними участвовать в будущих выборах. Власти Александровска сорят бюджетными деньгами Бюджетные траты властей Александровска вызывают недоумение у слухачей Фото: Алексей Гущин © URA.RU Инсайдеры считают, что власти Александровска ежегодно выбрасывали сотни тысяч рублей «на ветер». Такой вывод слухачи делают из недавно появившегося документа, в котором говорится о необходимости капремонта Центра культуры, спорта и туризма «Химик», расположенного в поселке Карьер Известняк. В документе говорится, что капитальный ремонт позволит избавить местный бюджет от ненужных трат на отопление «Химика». По подсчетам муниципалитета, ежегодно они достигают более миллиона рублей. «Из этого можно сделать вывод, что в бюджете Александровске столько денег, что можно было годами позволять себе только на одном бюджетном учреждении выбрасывать на ветер миллионы — и ничего», — сокрушается инсайдер. С другой стороны, отмечает источник, в мэрии сидят настолько «компетентные» специалисты, что цифру в миллион рублей они запросто могли взять «с потолка». Проректор ПГНИУ попал под обыски в связи с делом Тимура Бекмансурова Инсайдеры рассказывают, что у первого проректора ПГНИУ Павла Блуся в рамках уголовного дела о стрельбе в вузе якобы прошли обыски. Именно он якобы подписывал документы о приемке неисправной сигнализации, за которую заплатили 35 млн руб. «У него в квартире были обыски, — рассказывает собеседник. — Изъяли вообще всю технику и у него, и у его жены. Флешки, компьютеры, смартфоны — просто все». Слухачи опасаются, что он может стать фигурантом нового уголовного дела, связанного с системой оповещения. Скандальному экс-депутату предрекли фиаско в судах По мнению инсайдеров, судебные тяжбы Ильи Кузьмина — пустая трата времени Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Слухачи обсуждают внезапную активность скандального экс-депутата законодательного собрания Пермского края Ильи Кузьмина, который решил «реабилитироваться» в судах. Говорят, что шансы отменить приговор за покушение на самого себя у Кузьмина минимальны. Сам же экс-депутат ведет себя довольно странно: распускает слухи о том, что станет участником телешоу, хотя вроде как никуда и не собирается. «Видимо, это все для того, чтобы подогреть интерес к своей персоне перед рассмотрением жалобы на приговор», — рассуждают слухачи. Поговаривают также, что Кузьмин обратился в прокуратуру, где указал, кто именно мог организовать на него покушение, но интерес надзорного органа обращение бывшего народного избранника не вызвало. Проигравший выборы экс-депутат заксобрания уехал в теплые края Поговаривают, что проигравший выборы в краевое заксобрание экс-депутат от СР Аркадий Непряхин уехал в Краснодарский край. «Непряхин, когда с треском провалил избирательную компанию, плюнул на все, закрыл кабинет, уволил помощников и уехал в Краснодарский край», — рассказал инсайдер. Источник отмечает, что экс-депутат возможно уехал к своей бывшей сожительнице, которая отстраивала дом на юге, пока Непряхин пребывал в Пермском крае. Чайковские депутаты против честной конкуренции Депутаты не хотят конкурировать Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Источники сообщают, что чайковские депутаты собираются отдать городское имущество муниципальным предприятиям напрямую, без проведения торгов. Чиновники, как отмечает инсайдер, таким образом пытаются обойти закон «О защите конкуренции». «На заседании Чайковской думы был представлен проект по отчуждении недвижимого имущества унитарными предприятиями. Вопросы про честную конкуренцию и проведения аукциона для пополнения бюджета докладчики игнорировали. Недовольных депутатов вообще заткнуть пытались», — рассказывает источник. УФАС заинтересовалась спонсором пермской оппозиции На рынке продажи воды через автоматы — паника. УФАС заинтересовался действиями предпринимателя Вячеслава Вяткина и его компанией «Живая вода». По слухам, потребителям под разными предлогами стали навязывать покупку автоматов на жестких, непрозрачных условиях. Методы предпринимателя напоминают микрофинансовые организации. Внимание силовиков приковано и к финансированию «Живой водой» оппозиции во время прошедших сентябрьских выборов. Именно благодаря ресурсам предпринимателя, в Пермскую гордуму прошел депутат Дмитрий Федоров, а в заксобрание — Михаил Поздеев. «Людей втягивают не только в сомнительный бизнес, но и в политические игры», — говорит инсайдер. Между тем проверки вызвали переполох в сфере предпринимателей, которые занимаются подобной услугой. Они ожидают, что внезапные проверки антимонопольщиков могут коснуться и их. Предприятия продолжают отстранять непривитых сотрудников Не привитых сотрудников стали предприятия отстранять повсеместно Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU На камских просторах судачат, что «Машиностроитель» стал далеко не единственным предприятием, где десятки сотрудников не допущены до работы за отказ от вакцинации. «На самом деле. Такая же ситуация почти на всех предприятиях. Роспотребнадзор жестко следит за темпами вакцинации. И тут уж руководству не до выбора — приходится действовать жестко. Просто на многих предприятиях эту проблему купируют, чтобы не информация не попадала в общественное пространство», — признается инсайдер. Коллеги открестились от скандального тренера По словам источника, скандал с тренером СШОР Кировского района, которого уличили в педофилии, похоже, только начинает набирать обороты. В спортивной среде появились слухи, что скандал стал следствием недавней смены руководства в Федерации тяжелой атлетике. «Возможно, делили „теплое“ место — вот кому-то тренер, который возглавил федерацию, и стал неугоден», — говорит инсайдер. Другие слухачи называют эту информацию полной ерундой. Они отмечают, что «смена власти в федерации прошла безболезненно для всех». Как бы то ни было, вставать на защиту тренера коллеги, похоже, не спешат. Сейчас они ожидают итогов проверки силовиков. Между тем, с сайта спортивного учреждения информация о тренере, который, предположительно, оказался в центре скандала, уже исчезла. Предприниматели отказываются от безнала Продавцы стали чаще просить расплачиваться наличкой Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU Пермские предприниматели на фоне продолжающейся пандемии и усиления ограничений идут на хитрости. Говорят, якобы многие из них перестали принимать от клиентов оплату по безналичному расчету, чтобы избежать налоговых отчислений. «В непростые для бизнеса времена многим приходится выкручиваться. Вот и стали клиентам предлагать оплачивать товары и услуги только за наличку или переводом денег на карту», — рассказал источник. Он добавляет, что, к примеру, в некоторых территориях перевозчики оплату за проезд стали принимать только наличными. Это решение вызвало негодование у пермяков. Якобы жители даже обратились в надзорные органы.



Чердынские главы передают друг другу проблемы с газом



Чиновники в Чердынском районе все никак не могут справиться с проблемой отсутствия газа у части населения в Ныробе. В поселке еще два года назад у 500 квартир отобрали газ и пересадили всех на электроплитки. После присоединения Ныроба к Чердынскому городскому округу, вопрос должен был решить глава округа Андрей Ламанов, но он просто передал проблему следующему главе. «После присоединения Ныроба у главы Чердыни новая головная боль. К Андрею Ламанову постоянно обращались общественники из поселка, писали, вызывали администрацию в суд, писали в прокуратуру, потому что мэр просто не хотел решать вопрос с газом. В итоге он ушел и оставил проблему на нового главу Анну Батагову, которая этим заниматься тоже не хочет», — рассказал источник. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Визит в Пермь федеральных министров во главе с премьером РФ Михаилом Мишустиным стал главной темой уходящей недели. Инсайдеры заметили, что обсуждение судьбы Пермской художественной галереи прошло в отсутствие главы минкультуры Вячеслава Торчинского. Между тем новость о переназначении председателей избиркомов переполошила пермских депутатов, а у проректора Пермского госуниверситета прошли обыски из-за стрельбы в вузе. Обо всем этом и многом другом — в свежем выпуске «Инсайдов». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Министра Торчинского спрятали от гостей… Слухачи обратили внимание, что во время визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главы Минкульта Ольги Любимовой в Пермскую художественную галерею пока еще министра культуры Вячеслава Торчинского там не было. Хотя, по слухам, он вскоре должен возглавить галерею. «Руководитель галереи Юлия Тавризян была, был митрополит Мефодий, был даже давно забытый вице-премьер Дмитрий Самойлов, а Торчинского не было, — говорят собеседники. — Учитывая то, как высоко Мишустин оценил работу сотрудников галереи, вряд ли он там появится. Наверное, будут искать какие-то компромиссные варианты. После такого теплого общения премьера и Тавризян назначать Торчинского — безумие». …, а соратница главы минкультуру мечтает его подсидеть Слухачи уверяют, что замминистра культуры Пермского края Марина Илюхина мечтает занять кресло главы минкульта после ухода Торчинского. «Она спит и видит, как бы занять эту должность, — говорит инсайдер. — Но ей это не светит». Говорят, кандидатура на должность министра уже есть, и это не Илюхина. Зато известно, что это «кто-то местный». Мурашко представили будущего ректора медакадемии Слухачи рассказывают, что во время визита главы Минздрава РФ Михаила Мурашко в краевую больницу и в стоматкорпус ПГМУ, его познакомили с и. о. ректора вуза Наталией Минаевой. Она возглавляет университет с конца прошлого года, когда от осложнений ковида скончался бессменный руководитель вуза Ирина Корюкина. Однако официальное назначение пока не состоялось. Слухачи ждут, что после общения с Мурашко процесс ускорится. Депутаты гордумы боятся новых избиркомов Говорят, что инициатором переназначения председателей ТИК Перми стал глава крайизбиркома Игорь Вагин. Его не устроила организация выборов в городскую думу. «Не могли они (или не хотели) контролировать участковые комиссии, — рассказывает инсайдер. — Одни забыли вычеркнуть кандидата. Другие вдруг дали что-то выписывать из списков избирателей. Их прощать не собираются». Учитывая, что составы этих комиссий обновились почти полностью, а руководителями пришли сотрудники избиркомов, проявившие себя в других территориях, среди депутатов гордумы с опаской обсуждают, что это за люди и как с ними участвовать в будущих выборах. Власти Александровска сорят бюджетными деньгами Инсайдеры считают, что власти Александровска ежегодно выбрасывали сотни тысяч рублей «на ветер». Такой вывод слухачи делают из недавно появившегося документа, в котором говорится о необходимости капремонта Центра культуры, спорта и туризма «Химик», расположенного в поселке Карьер Известняк. В документе говорится, что капитальный ремонт позволит избавить местный бюджет от ненужных трат на отопление «Химика». По подсчетам муниципалитета, ежегодно они достигают более миллиона рублей. «Из этого можно сделать вывод, что в бюджете Александровске столько денег, что можно было годами позволять себе только на одном бюджетном учреждении выбрасывать на ветер миллионы — и ничего», — сокрушается инсайдер. С другой стороны, отмечает источник, в мэрии сидят настолько «компетентные» специалисты, что цифру в миллион рублей они запросто могли взять «с потолка». Проректор ПГНИУ попал под обыски в связи с делом Тимура Бекмансурова Инсайдеры рассказывают, что у первого проректора ПГНИУ Павла Блуся в рамках уголовного дела о стрельбе в вузе якобы прошли обыски. Именно он якобы подписывал документы о приемке неисправной сигнализации, за которую заплатили 35 млн руб. «У него в квартире были обыски, — рассказывает собеседник. — Изъяли вообще всю технику и у него, и у его жены. Флешки, компьютеры, смартфоны — просто все». Слухачи опасаются, что он может стать фигурантом нового уголовного дела, связанного с системой оповещения. Скандальному экс-депутату предрекли фиаско в судах Слухачи обсуждают внезапную активность скандального экс-депутата законодательного собрания Пермского края Ильи Кузьмина, который решил «реабилитироваться» в судах. Говорят, что шансы отменить приговор за покушение на самого себя у Кузьмина минимальны. Сам же экс-депутат ведет себя довольно странно: распускает слухи о том, что станет участником телешоу, хотя вроде как никуда и не собирается. «Видимо, это все для того, чтобы подогреть интерес к своей персоне перед рассмотрением жалобы на приговор», — рассуждают слухачи. Поговаривают также, что Кузьмин обратился в прокуратуру, где указал, кто именно мог организовать на него покушение, но интерес надзорного органа обращение бывшего народного избранника не вызвало. Проигравший выборы экс-депутат заксобрания уехал в теплые края Поговаривают, что проигравший выборы в краевое заксобрание экс-депутат от СР Аркадий Непряхин уехал в Краснодарский край. «Непряхин, когда с треском провалил избирательную компанию, плюнул на все, закрыл кабинет, уволил помощников и уехал в Краснодарский край», — рассказал инсайдер. Источник отмечает, что экс-депутат возможно уехал к своей бывшей сожительнице, которая отстраивала дом на юге, пока Непряхин пребывал в Пермском крае. Чайковские депутаты против честной конкуренции Источники сообщают, что чайковские депутаты собираются отдать городское имущество муниципальным предприятиям напрямую, без проведения торгов. Чиновники, как отмечает инсайдер, таким образом пытаются обойти закон «О защите конкуренции». «На заседании Чайковской думы был представлен проект по отчуждении недвижимого имущества унитарными предприятиями. Вопросы про честную конкуренцию и проведения аукциона для пополнения бюджета докладчики игнорировали. Недовольных депутатов вообще заткнуть пытались», — рассказывает источник. УФАС заинтересовалась спонсором пермской оппозиции На рынке продажи воды через автоматы — паника. УФАС заинтересовался действиями предпринимателя Вячеслава Вяткина и его компанией «Живая вода». По слухам, потребителям под разными предлогами стали навязывать покупку автоматов на жестких, непрозрачных условиях. Методы предпринимателя напоминают микрофинансовые организации. Внимание силовиков приковано и к финансированию «Живой водой» оппозиции во время прошедших сентябрьских выборов. Именно благодаря ресурсам предпринимателя, в Пермскую гордуму прошел депутат Дмитрий Федоров, а в заксобрание — Михаил Поздеев. «Людей втягивают не только в сомнительный бизнес, но и в политические игры», — говорит инсайдер. Между тем проверки вызвали переполох в сфере предпринимателей, которые занимаются подобной услугой. Они ожидают, что внезапные проверки антимонопольщиков могут коснуться и их. Предприятия продолжают отстранять непривитых сотрудников На камских просторах судачат, что «Машиностроитель» стал далеко не единственным предприятием, где десятки сотрудников не допущены до работы за отказ от вакцинации. «На самом деле. Такая же ситуация почти на всех предприятиях. Роспотребнадзор жестко следит за темпами вакцинации. И тут уж руководству не до выбора — приходится действовать жестко. Просто на многих предприятиях эту проблему купируют, чтобы не информация не попадала в общественное пространство», — признается инсайдер. Коллеги открестились от скандального тренера По словам источника, скандал с тренером СШОР Кировского района, которого уличили в педофилии, похоже, только начинает набирать обороты. В спортивной среде появились слухи, что скандал стал следствием недавней смены руководства в Федерации тяжелой атлетике. «Возможно, делили „теплое“ место — вот кому-то тренер, который возглавил федерацию, и стал неугоден», — говорит инсайдер. Другие слухачи называют эту информацию полной ерундой. Они отмечают, что «смена власти в федерации прошла безболезненно для всех». Как бы то ни было, вставать на защиту тренера коллеги, похоже, не спешат. Сейчас они ожидают итогов проверки силовиков. Между тем, с сайта спортивного учреждения информация о тренере, который, предположительно, оказался в центре скандала, уже исчезла. Предприниматели отказываются от безнала Пермские предприниматели на фоне продолжающейся пандемии и усиления ограничений идут на хитрости. Говорят, якобы многие из них перестали принимать от клиентов оплату по безналичному расчету, чтобы избежать налоговых отчислений. «В непростые для бизнеса времена многим приходится выкручиваться. Вот и стали клиентам предлагать оплачивать товары и услуги только за наличку или переводом денег на карту», — рассказал источник. Он добавляет, что, к примеру, в некоторых территориях перевозчики оплату за проезд стали принимать только наличными. Это решение вызвало негодование у пермяков. Якобы жители даже обратились в надзорные органы. Чердынские главы передают друг другу проблемы с газом Чиновники в Чердынском районе все никак не могут справиться с проблемой отсутствия газа у части населения в Ныробе. В поселке еще два года назад у 500 квартир отобрали газ и пересадили всех на электроплитки. После присоединения Ныроба к Чердынскому городскому округу, вопрос должен был решить глава округа Андрей Ламанов, но он просто передал проблему следующему главе. «После присоединения Ныроба у главы Чердыни новая головная боль. К Андрею Ламанову постоянно обращались общественники из поселка, писали, вызывали администрацию в суд, писали в прокуратуру, потому что мэр просто не хотел решать вопрос с газом. В итоге он ушел и оставил проблему на нового главу Анну Батагову, которая этим заниматься тоже не хочет», — рассказал источник. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.