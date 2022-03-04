Новые песни Эда Ширана и Джастина Бибера

Рекомендации URA.RU на 5 марта

04 марта 2022 в 21:38 Размер текста - 17 +

Ждем нового фильма с Брэдом Питтом Фото: Екатерина Чеснокова\РИА Мир развлечений как будто схлопывается на наших глазах. Отмены, переносы и приостановки. Тем не менее мы постарались и нашли то, что точно может украсить ваш день. Смотрим трейлер нового фильма с Брэдом Питтом и слушаем хит Камилы Кабельо. Трейлер фильма с Брэдом Питтом «Bullet train» Мы уже писали про загадочный тизер и он наконец превратился в полноценный трейлер. Фильм от создателей Deadpool 2. Пятеро наемных убийц оказываются в одном сверхскоростном японском экспрессе. Они узнают, что их миссии связаны, и пытаются выяснить, кто и зачем собрал их вместе. Камила Кабельо и Эд Ширан выпустили коллаб «Bam Bam» Американская певица кубинского происхождения представила второй сингл из грядущего альбома «Familia». Камила Кабейо объединилась с Эдом Шираном, чтобы спеть оптимистичную песню о расставании. Джастин Бибер и Ома Лэй записали дэнсхолл-фит «Attention» Канадский певец объединился с нигерийским исполнителем, чтобы выпустить умиротворяющий танцевальный сингл. По мотивам трека «Attention» Джастин Бибер и Ома Лэй также сняли видео в обстановке загородной вечеринки. Онлайн-сказка «Сказка о царе Салтане». Часть первая Пушкин написал сказку о приключениях юного князя Гвидона, его знакомстве с Царевной-Лебедь и воссоединении с отцом, царем Салтаном. А Набережночелнинский государственный театр кукол решил ее адаптировать и поставить на своей сцене. Художественное чтение и игра кукол ждет вас в прямой трансляции , которая начнется в 13:30 по мск. План на 6 марта мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в официальном telegram-канале агентства.

Мир развлечений как будто схлопывается на наших глазах. Отмены, переносы и приостановки. Тем не менее мы постарались и нашли то, что точно может украсить ваш день. Смотрим трейлер нового фильма с Брэдом Питтом и слушаем хит Камилы Кабельо. Трейлер фильма с Брэдом Питтом «Bullet train» Мы уже писали про загадочный тизер и он наконец превратился в полноценный трейлер. Фильм от создателей Deadpool 2. Пятеро наемных убийц оказываются в одном сверхскоростном японском экспрессе. Они узнают, что их миссии связаны, и пытаются выяснить, кто и зачем собрал их вместе. Камила Кабельо и Эд Ширан выпустили коллаб «Bam Bam» Американская певица кубинского происхождения представила второй сингл из грядущего альбома «Familia». Камила Кабейо объединилась с Эдом Шираном, чтобы спеть оптимистичную песню о расставании. Джастин Бибер и Ома Лэй записали дэнсхолл-фит «Attention» Канадский певец объединился с нигерийским исполнителем, чтобы выпустить умиротворяющий танцевальный сингл. По мотивам трека «Attention» Джастин Бибер и Ома Лэй также сняли видео в обстановке загородной вечеринки. Онлайн-сказка «Сказка о царе Салтане». Часть первая Пушкин написал сказку о приключениях юного князя Гвидона, его знакомстве с Царевной-Лебедь и воссоединении с отцом, царем Салтаном. А Набережночелнинский государственный театр кукол решил ее адаптировать и поставить на своей сцене. Художественное чтение и игра кукол ждет вас в прямой трансляции, которая начнется в 13:30 по мск. План на 6 марта мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в официальном telegram-канале агентства.