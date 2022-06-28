Свердловский малый бизнес готовится заменить западные компании

Предприятия начнут сотрудничать с крупнейшим российским ритейлером

29 июня 2022 в 13:23 Размер текста - 17 +

Поставщиками российского маркетплейса хотели бы стать 122 свердловских предпринимателя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Стартапы и малый бизнес из Свердловской области готовятся заменить на российском рынке западные компании. Бизнесмены презентовали свою продукцию на торгово-закупочной конференции Corpspace в Екатеринбурге, организованной Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. Лучшие товары будет распространять через торгово-розничную сеть «Сима-ленд». Курс на импортозамещение Именно поэтому конференция и состоялась на базе «Сима-ленда». На встрече с руководством екатеринбургской компании собрались 122 представителя малого и среднего бизнеса, которые хотели бы заключить контракты с крупной компанией. Кто-то — на производство товаров по стандартам «Сима-ленда», кто-то хотел бы выставлять собственную продукцию в магазинах. Как рассказали URA.RU представители СОФПП, в общей сложности фонд получил 154 заявки. «Это самое масштабное мероприятие в этом году. Был очень сильный информационный поток и большое количество заявок в последние дни. Но мы не можем принять всех. Мы обязательно продолжим практику по таким встречам. Ведь взаимодействие напрямую просто бесценно», — прокомментировал директор СОФПП Валерий Пиличев. Валерий Пиличев дал наставления предпринимателям Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В ходе приветственного слова выяснилось, что некоторые бизнесмены уже отправляли свои предложения в «Сима-ленд». Часть из них в итоге не сумела добиться ответа, у остальных получилось выстроить партнерские отношения, и они хотели бы развивать их дальше. Например, компания Aromagroup, занимающиеся производством товаров для ароматизации помещений. Производитель родом из Екатеринбурга работает в России и зарубежных странах с 2005 года. Однако контакт с «Сима-лендом» удалось найти только сейчас. «Пробиться со своим предложением нелегко. Однако мы ждем последующих действий и заключения контрактов. Очень порадовало, что мы сегодня уже пообщались с двумя менеджерами. И у них есть конкретные запросы на нашу продукцию», — прокомментировала представитель Aromagroup Яна Коршунова. Еще одна компания, которая занимается производством страйкбольного оружия, приехала на мероприятие для личного общения с представителями «Сима-ленда». По словам представителей предприятия, ранее они уже имели контакты с «Сима-лендом», но надеются расширить свой ассортимент на прилавках торговой сети. Екатеринбургская компания провела переговоры с потенциальными партнерами сразу после конфернеции Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По словам заместителя гендиректора «Сима-ленда» Анастасии Лукичевой, екатеринбургское предприятие на протяжении последних лет планомерно переходит к импортозамещению. При это тематика конференции очень подходит для этого. На данный момент порядка 70% продукции представлено именно российскими производителями. «В ходе сессии мы обсуждаем основные вопросы и точки соприкосновения. По ее итогам будут приняты определенные решения. Отмечу, что абсолютно на общих условиях. Плюс этого мероприятия в том, что ты непосредственно видишь того человека, который отвечает за свое производство», — заявила Лукичева. С кем заключат контракты Из более чем сотни участников представители «Сима-ленда» выберут лучших. Поставщиками станут только те компании, которые будут отвечать целому ряду требований. Среди них — минимальное количество брака, высокое качество товара, надежность поставщика, а также работа с НДС. Последний пункт вызвал особенно жаркие споры среди представителей МСП. Это связано с тем, что небольшие компании чаще всего работают по упрощенной системе налогообложения. «Сима-ленд» предложил свои условия сотрудничества потенциальным партнерам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Перед регионом и страной стоят две амбициозные задачи. Это помощь малому и среднему бизнесу, а также решение вопросов с импортозамещением. В этом смысле это знаковая конференция. Предприниматели имеют шанс попасть на прилавки крупной торгово-розничной сети», — заявил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. В конце мероприятия гендиректор «Сима-ленда» Константин Обоскалов лично провел экскурсию для представителей СОФПП и власти по офису корпорации. В процессе были обсуждены вопросы, касающиеся импортозамещения и внутренних процессов работы компании. Как рассказали URA.RU представители СОФПП, вполне вероятно, что уже сегодня будут заключены первые контракты с представителями малого бизнеса. Конференцию посетили первые лица области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Стартапы и малый бизнес из Свердловской области готовятся заменить на российском рынке западные компании. Бизнесмены презентовали свою продукцию на торгово-закупочной конференции Corpspace в Екатеринбурге, организованной Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. Лучшие товары будет распространять через торгово-розничную сеть «Сима-ленд». Курс на импортозамещение Именно поэтому конференция и состоялась на базе «Сима-ленда». На встрече с руководством екатеринбургской компании собрались 122 представителя малого и среднего бизнеса, которые хотели бы заключить контракты с крупной компанией. Кто-то — на производство товаров по стандартам «Сима-ленда», кто-то хотел бы выставлять собственную продукцию в магазинах. Как рассказали URA.RU представители СОФПП, в общей сложности фонд получил 154 заявки. «Это самое масштабное мероприятие в этом году. Был очень сильный информационный поток и большое количество заявок в последние дни. Но мы не можем принять всех. Мы обязательно продолжим практику по таким встречам. Ведь взаимодействие напрямую просто бесценно», — прокомментировал директор СОФПП Валерий Пиличев. В ходе приветственного слова выяснилось, что некоторые бизнесмены уже отправляли свои предложения в «Сима-ленд». Часть из них в итоге не сумела добиться ответа, у остальных получилось выстроить партнерские отношения, и они хотели бы развивать их дальше. Например, компания Aromagroup, занимающиеся производством товаров для ароматизации помещений. Производитель родом из Екатеринбурга работает в России и зарубежных странах с 2005 года. Однако контакт с «Сима-лендом» удалось найти только сейчас. «Пробиться со своим предложением нелегко. Однако мы ждем последующих действий и заключения контрактов. Очень порадовало, что мы сегодня уже пообщались с двумя менеджерами. И у них есть конкретные запросы на нашу продукцию», — прокомментировала представитель Aromagroup Яна Коршунова. Еще одна компания, которая занимается производством страйкбольного оружия, приехала на мероприятие для личного общения с представителями «Сима-ленда». По словам представителей предприятия, ранее они уже имели контакты с «Сима-лендом», но надеются расширить свой ассортимент на прилавках торговой сети. По словам заместителя гендиректора «Сима-ленда» Анастасии Лукичевой, екатеринбургское предприятие на протяжении последних лет планомерно переходит к импортозамещению. При это тематика конференции очень подходит для этого. На данный момент порядка 70% продукции представлено именно российскими производителями. «В ходе сессии мы обсуждаем основные вопросы и точки соприкосновения. По ее итогам будут приняты определенные решения. Отмечу, что абсолютно на общих условиях. Плюс этого мероприятия в том, что ты непосредственно видишь того человека, который отвечает за свое производство», — заявила Лукичева. С кем заключат контракты Из более чем сотни участников представители «Сима-ленда» выберут лучших. Поставщиками станут только те компании, которые будут отвечать целому ряду требований. Среди них — минимальное количество брака, высокое качество товара, надежность поставщика, а также работа с НДС. Последний пункт вызвал особенно жаркие споры среди представителей МСП. Это связано с тем, что небольшие компании чаще всего работают по упрощенной системе налогообложения. «Перед регионом и страной стоят две амбициозные задачи. Это помощь малому и среднему бизнесу, а также решение вопросов с импортозамещением. В этом смысле это знаковая конференция. Предприниматели имеют шанс попасть на прилавки крупной торгово-розничной сети», — заявил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. В конце мероприятия гендиректор «Сима-ленда» Константин Обоскалов лично провел экскурсию для представителей СОФПП и власти по офису корпорации. В процессе были обсуждены вопросы, касающиеся импортозамещения и внутренних процессов работы компании. Как рассказали URA.RU представители СОФПП, вполне вероятно, что уже сегодня будут заключены первые контракты с представителями малого бизнеса.