«Ночь кино», лекция о Тарковском и концерт военного ансамбля

Чем заняться онлайн с 22 по 28 августа

21 августа 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

В рамках «Ночи кино» пройдут открытые показы фильмов, встречи с актерами, концерты и лекции о кинематрографе Фото: Размик Закарян © URA.RU статья из сюжета Афиша онлайн-событий от URA.RU Посетите всероссийскую акцию «Ночь кино — 2022», посмотрите спектакль «Поминальная молитва» в театре «На Литейном» и послушайте музыку Клода Дебюсси. Все самые интересные события в онлайн — в афише URA.RU на 22—28 августа. Подпишитесь на рассылку с афишей на электронную почту и получите шанс выиграть годовую подписку онлайн-сервиса more.tv и абонемент крупнейшего книжного сервиса в России и странах СНГ ЛитРес. В конце месяца с помощью случайного генератора чисел URA.RU определит победителя. Понедельник Симфонический оркестр исполнит сочинение Дебюсси, вдохновленное Испанией Фото: Сергей Русанов © URA.RU К 160-летию со дня рождения французского композитора Клода Дебюсси симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии сыграет сочинение «Иберия». Его музыка была вдохновлена Испанией. Несмотря на то, что Дебюсси никогда не был в этой стране, он сумел удивительно точно передать ее солнечный колорит и фольклор. Современник композитора, итальянский писатель Габриеле д’Аннунцио утверждал, что слушание «Иберии» исцелило его от болезни: «Какая чудесная квинтэссенция жизни!» Трансляция начнется в 19:00 по Мск. Вторник Тем, кто задумывался об актерской карьере, стоит посетить день открытых дверей в Актерской мастерской Вячеслава Манучарова. Агент, преподаватель по работе с камерой Наталья Фенкина подробно расскажет, как подготовить актерское портфолио и видеовизитку. Ведь качественный набор презентационных материалов — один из залогов успешного самопродвижения. Они показывают заинтересованность актера в работе и экономят время кастинг-директоров. Мастер-класс по подготовке видеовизиток начнется в 18:00 по Мск. Среда Над разгадками тайн работ Мунка, Караваджо и Босха бьются многие поколения искусствоведов Фото: Размик Закарян © URA.RU Посвятите среду виртуальным экскурсиям. Пензенская областная картинная галерея им. Савицкого предлагает зрителям познакомиться с мистическими шедеврами известнейших мастеров живописи: Иеронима Босха, Франциско Гойи, Микеланджело Караваджо, Эдварда Мунка и других. Их работы опутаны загадками и тайнами, над раскрытием которых многие годы бьются искусствоведы. Онлайн-экскурсия начнется в 16:00 по Мск. В городе Строитель 24 августа пройдет виртуальная прогулка по Парку Роз. На его территории высажено 1 550 розовых кустов 13 сортов. Помимо цветов в парке растут горные сосны, самшиты, голубые ели, скумпии, туи и фруктовые деревья. Одна из главных достопримечательностей — это восьмиметровая кованная роза. Виртуальная прогулка по парку начнется в 14:00 по Мск. Четверг В честь 80-й годовщины героической обороны Диксона в Красноярке пройдет концерт под открытым небом. На нем выступит крупнейший военный художественный коллектив России — Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова. Артисты исполнят знакомые каждому россиянину военно-патриотические и народные песни, а также покажут танцевальные номера. Трансляция концерта начнется в 15:00 по Мск. Пятница Лекторы расскажут о том, почему так сложно экранизировать книги Фото: Денис Моргунов © URA.RU Одними из главных кинособытий 2022 года стали экранизации книг Джорджа Мартина и Джона Рональда Руэла Толкина: «Дом дракона» и «Властелин колец». Сериалы вызвали бурные обсуждения, а также недовольство фанатов. Основная претензия — слишком вольное отношение к первоисточнику. Но как перевести литературное произведение на киноязык? И что такое экранизация — новая жизнь книг в фильме, или же жалкий компромисс, в котором литература превращается в комикс? О трудностях экранизации литературного произведения решили поразмышлять в Астраханской областной научной библиотеке имени Крупской. Трансляция лекции начнется в 10:00 по Мск. Суббота По всей России 27 августа пройдет акция «Ночь музыки — 2022». Открытые кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки подготовят для гостей мастер-классы, лекции, экскурсии, концерты, встречи с актерами и показы известных фильмов. Слушателям расскажут о творческом методе Андрея Тарковского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В рамках «Ночи кино — 2022» Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы подготовила лекцию о творчестве одного из главных российских режиссеров — Андрея Тарковского. Его фильмы собирали награды на международных фестивалях, а советские власти продавали эти картины за валюту. Смотреть работы Тарковского порой сложно, ведь они требуют интеллектуального и эмоционального усилия. Лекторы разберут самые знаменитые фильмы режиссера — «Андрей Рублев», «Зеркало», «Солярис» и «Сталкер» — и расскажут о его творческом методе. Трансляция начнется в 17:30 по Мск. Воскресенье Завершите неделю просмотром спектакля «Поминальная молитва» по одноименной пьесе Григория Горина. Его действие разворачивается в бедном местечке Анатовке начала XX века. Бедный молочник Тевье пытается устроить судьбу своих пяти дочерей с помощью удачного замужества. Однако девушки решают сами найти женихов. Так, старшая вместо богатого мясника выходит за бедного портного, а младшая — за православного вместо иудея. Тевье предстоит научиться жить заново и примириться со своими родными. Трансляция спектакля в театре «На Литейном» начнется в 19:00 по Мск. Summer Fest by Oneloft На фестивале Summer Fest by Oneloft будут представлены местные бренды одежды и украшений Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге 27 августа пройдет первый Summer Fest by Oneloft. Арт-пространство Oneloft проводит мероприятия любого формата и масштаба. И в этот раз организует крупный фестиваль, на котором будут представлены локальные бренды одежды, украшений, детских товаров, товаров для дома. Для посетителей пройдут творческие мастер-классы и перформансы. На сцену выйдут музыкальные группы Moller jazz show и Фонтана. Также пройдут образовательные лекции, расписание выступлений смотрите на сайте. Любители активного образа жизни смогут позаниматься с тренерами фитнес-клуба Encore и дома практик HolyDance, участников с детьми ждут веселые игры с аниматорами. Не упустите возможность оставить в соцсетях фото на память, для этого организаторы подготовили декорированные фотозоны и арт-локации. Мероприятие состоится 27 августа с 12:00 до 22:00 в Литературном квартале. Вход свободный. Фестиваль проводится при поддержке депутата Екатеринбургской Городской Думы Алексея Вихарева. Подпишитесь на рассылку с афишей URA.RU на электронную почту, чтобы получать рекомендации еще раньше. Также при подписке на рассылку с афишей онлайн-событий от URA.RU вы получите шанс выиграть годовую подписку онлайн-кинотеатра more.tv и абонемент книжного сервиса ЛитРес. А еще в каждой рассылке есть промокод на подписку more.tv на 45 дней.

Посетите всероссийскую акцию «Ночь кино — 2022», посмотрите спектакль «Поминальная молитва» в театре «На Литейном» и послушайте музыку Клода Дебюсси. Все самые интересные события в онлайн — в афише URA.RU на 22—28 августа. Подпишитесь на рассылку с афишей на электронную почту и получите шанс выиграть годовую подписку онлайн-сервиса more.tv и абонемент крупнейшего книжного сервиса в России и странах СНГ ЛитРес. В конце месяца с помощью случайного генератора чисел URA.RU определит победителя. Понедельник К 160-летию со дня рождения французского композитора Клода Дебюсси симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии сыграет сочинение «Иберия». Его музыка была вдохновлена Испанией. Несмотря на то, что Дебюсси никогда не был в этой стране, он сумел удивительно точно передать ее солнечный колорит и фольклор. Современник композитора, итальянский писатель Габриеле д’Аннунцио утверждал, что слушание «Иберии» исцелило его от болезни: «Какая чудесная квинтэссенция жизни!» Трансляция начнется в 19:00 по Мск. Вторник Тем, кто задумывался об актерской карьере, стоит посетить день открытых дверей в Актерской мастерской Вячеслава Манучарова. Агент, преподаватель по работе с камерой Наталья Фенкина подробно расскажет, как подготовить актерское портфолио и видеовизитку. Ведь качественный набор презентационных материалов — один из залогов успешного самопродвижения. Они показывают заинтересованность актера в работе и экономят время кастинг-директоров. Мастер-класс по подготовке видеовизиток начнется в 18:00 по Мск. Среда Посвятите среду виртуальным экскурсиям. Пензенская областная картинная галерея им. Савицкого предлагает зрителям познакомиться с мистическими шедеврами известнейших мастеров живописи: Иеронима Босха, Франциско Гойи, Микеланджело Караваджо, Эдварда Мунка и других. Их работы опутаны загадками и тайнами, над раскрытием которых многие годы бьются искусствоведы. Онлайн-экскурсия начнется в 16:00 по Мск. В городе Строитель 24 августа пройдет виртуальная прогулка по Парку Роз. На его территории высажено 1 550 розовых кустов 13 сортов. Помимо цветов в парке растут горные сосны, самшиты, голубые ели, скумпии, туи и фруктовые деревья. Одна из главных достопримечательностей — это восьмиметровая кованная роза. Виртуальная прогулка по парку начнется в 14:00 по Мск. Четверг В честь 80-й годовщины героической обороны Диксона в Красноярке пройдет концерт под открытым небом. На нем выступит крупнейший военный художественный коллектив России — Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова. Артисты исполнят знакомые каждому россиянину военно-патриотические и народные песни, а также покажут танцевальные номера. Трансляция концерта начнется в 15:00 по Мск. Пятница Одними из главных кинособытий 2022 года стали экранизации книг Джорджа Мартина и Джона Рональда Руэла Толкина: «Дом дракона» и «Властелин колец». Сериалы вызвали бурные обсуждения, а также недовольство фанатов. Основная претензия — слишком вольное отношение к первоисточнику. Но как перевести литературное произведение на киноязык? И что такое экранизация — новая жизнь книг в фильме, или же жалкий компромисс, в котором литература превращается в комикс? О трудностях экранизации литературного произведения решили поразмышлять в Астраханской областной научной библиотеке имени Крупской. Трансляция лекции начнется в 10:00 по Мск. Суббота По всей России 27 августа пройдет акция «Ночь музыки — 2022». Открытые кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки подготовят для гостей мастер-классы, лекции, экскурсии, концерты, встречи с актерами и показы известных фильмов. В рамках «Ночи кино — 2022» Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы подготовила лекцию о творчестве одного из главных российских режиссеров — Андрея Тарковского. Его фильмы собирали награды на международных фестивалях, а советские власти продавали эти картины за валюту. Смотреть работы Тарковского порой сложно, ведь они требуют интеллектуального и эмоционального усилия. Лекторы разберут самые знаменитые фильмы режиссера — «Андрей Рублев», «Зеркало», «Солярис» и «Сталкер» — и расскажут о его творческом методе. Трансляция начнется в 17:30 по Мск. Воскресенье Завершите неделю просмотром спектакля «Поминальная молитва» по одноименной пьесе Григория Горина. Его действие разворачивается в бедном местечке Анатовке начала XX века. Бедный молочник Тевье пытается устроить судьбу своих пяти дочерей с помощью удачного замужества. Однако девушки решают сами найти женихов. Так, старшая вместо богатого мясника выходит за бедного портного, а младшая — за православного вместо иудея. Тевье предстоит научиться жить заново и примириться со своими родными. Трансляция спектакля в театре «На Литейном» начнется в 19:00 по Мск. Summer Fest by Oneloft В Екатеринбурге 27 августа пройдет первый Summer Fest by Oneloft. Арт-пространство Oneloft проводит мероприятия любого формата и масштаба. И в этот раз организует крупный фестиваль, на котором будут представлены локальные бренды одежды, украшений, детских товаров, товаров для дома. Для посетителей пройдут творческие мастер-классы и перформансы. На сцену выйдут музыкальные группы Moller jazz show и Фонтана. Также пройдут образовательные лекции, расписание выступлений смотрите на сайте. Любители активного образа жизни смогут позаниматься с тренерами фитнес-клуба Encore и дома практик HolyDance, участников с детьми ждут веселые игры с аниматорами. Не упустите возможность оставить в соцсетях фото на память, для этого организаторы подготовили декорированные фотозоны и арт-локации. Мероприятие состоится 27 августа с 12:00 до 22:00 в Литературном квартале. Вход свободный. Фестиваль проводится при поддержке депутата Екатеринбургской Городской Думы Алексея Вихарева. Подпишитесь на рассылку с афишей URA.RU на электронную почту, чтобы получать рекомендации еще раньше. Также при подписке на рассылку с афишей онлайн-событий от URA.RU вы получите шанс выиграть годовую подписку онлайн-кинотеатра more.tv и абонемент книжного сервиса ЛитРес. А еще в каждой рассылке есть промокод на подписку more.tv на 45 дней.