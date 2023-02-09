Слухи ХМАО: Комарова тайно встречается с Алекперовым

О хитростях чиновников, подноготной магазинов Петермана и визите Грефа. Выпуск 1009

10 февраля 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Губернатор Комарова проводит неофициальные беседы с экс-главой «ЛУКОЙЛа» URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова проводит тайные встречи с бывшим президентом «ЛУКОЙЛа» Вагитом Алекперовым, а глава Сбербанка Герман Греф отменил свой визит в Сургут. Новый-вице губернатор Елена Шумакова устроила разнос строителям, а скандальный мэр Барсово Вячеслав Поздняков объявил бойкот политической элите. И это еще не все, что вы узнаете из свежего выпуска «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Комарова с начала года уже несколько раз полуофициально встречалась с Алекперовым Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор ХМАО проводит тайные встречи с Алекперовым Сплетники судачат, что губернатор ХМАО Наталья Комарова с начала года уже несколько раз полуофициально встречалась с бывшим президентом «ЛУКОЙЛа» Вагитом Алекперовым. В графике главы региона значилось несколько поездок в Когалым, который считается столицей нефтяной компании в Югре. «Алекперов хоть и вышел из всех органов управления компанией из-за санкций, но продолжает лоббировать ее интересы. С губернатором обсуждались вопросы разработки новых месторождений и получения налоговых льгот», — утверждают инсайдеры. Новый вице-губернатор ХМАО надавила на строителей Поговаривают, что недавно назначенная на пост заместителя губернатора ХМАО Елена Шумакова придала ускорение ремонту центра адаптивных видов спорта в Сургуте. Объект был выведен из эксплуатации после того, как стало известно о проблемах с фундаментом. Специалисты разработали проектную документацию на устранение дефектов, однако ряд пунктов не устраивал руководство учреждения. «У руководства центра был ряд поправок в документацию, но проектировщики отказывались их выполнять. Ситуация изменилась только, когда подключилась Шумакова уже в новом для себя статусе. Проектировщики согласились учесть требования руководства центра. Так что к концу года объект может вновь заработать. Прежний вице-губернатор Югры Юрий Южаков, курирующий культуру и спорт не проявлял особого энтузиазма к решению проблем в подведомственных ему учреждениях», — шепчутся слухачи. Главного югорского спортфункционера пригласили на работу в Министерство спорта Говорят, что директор учреждения «Юграмегаспорт», которое занимается организацией всех крупных спортивных соревнований в ХМАО, Валерий Радченко получил приглашение на работу в Министерство спорта РФ и переезжает в Москву. «Югорского спортфункционера отметили после проведения зимней Паралимпиады „Мы вместе. Спорт“, которая прошла в Ханты-Мансийске год назад. Мероприятие Было федерального масштаба. На открытие приезжал министр спорта РФ Олег Матыцин и уральский полпред Владимир Якушев. Учреждение „Юграмегаспорт“ являлось одним из главных организаторов паралимпиады и получило хорошие отзывы после завершения соревнований. Тогда Радченко и приметили в Минспорта, а спустя время пригласили на работу», — шепчутся слухачи. Греф должен был приехать в Сургут в конце февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Греф отменил визит в Сургут Поговаривают, что в Югру в конце февраля должен был прибыть председатель правления Сбербанка Герман Греф для открытия в Сургуте своего проекта — учебного заведения в сфере IT — «Школа 21». Однако в итоге из-за плотного графика поездка была отменена. «Открывать школу Греф должен был вместе с губернатором Югры. Но теперь ей придется это сделать вместе с кем-то из региональных менеджеров Сбербанка», — утверждают слухмейкеры. Власти Нижневартовска намерены решать проблемы города за счет предпринимателей В курилке на Таежной шепчутся о том, что власти Нижневартовска намерены еще серьезнее вовлечь местный бизнес в решение городских проблем. Якобы чиновники хотят так разобраться с проблемами, которые за бюджетный счет в ближайшее время им не по плечу. «У властей большой опыт привлечения крупных инвесторов для создания в городе инфраструктуры и социальных объектов. Но в городе так же куча мелких проблем, которые вместе создают о Нижневартовске не лучшее впечатление. Например, это те же вопросы благоустройства. Единоразово привести все в порядок у властей, понятно, что нет ни сил, не ресурсов. Но вполне реально навести порядок точечно благодаря взаимовыгодному партнерству с бизнесом. Один из последних примеров — пешеходная зона на Комсомольском озере, которую должны вскоре завершить. Ее как раз строит компания, которая возвела рядом торговый центр. Таким образом, сдвинулся вопрос благоустройства озера, который лежит мертвым грузом уже не первый год. Предприниматели же благодаря аллее получат более высокий трафик клиентов», — размышляют слухачи. Олегу Дейнеке не дают покоя на больничном Фото: Александр Елизаров © URA.RU Заболевшего мэра Мегиона травят в оппозиционных Telegram-каналах Говорят, что ушедший на длительный больничный мэр Мегиона Олег Дейнека подвергся травле в оппозиционных Telegram-каналах. Их авторы, не имея доступа к объективной информации, отрабатывают заказ на негатив и даже не подозревают, насколько серьезная ситуация со здоровьем мэра в реальности.«Ярче всех конечно отличаются бывшие „знаковцы“ Виталий Сотник и Вероника Завьялова, которые изо всех сил пытаются создать вокруг Югры и Мегиона негативный фон и притягивают недуг Дейнеки к другим неурядицам в муниципалитете. Болезнь главы крайне серьезная, но у гиен, как известно, нет принципов. Выглядит это просто отвратительно», — говорит один из чиновников в администрации Мегиона. В мэрии Сургутского района произошло чехарда с назначением главного физкультурника Поговаривают, что в администрации Сургутского района возникла чехарда с назначением начальника управления физической культуры, спорта и туризма. С прошлой осени на этом посту сменилось уже три человека. «Сначала во главе управления был Сергей Тирон, но он уволился. После него в качестве и. о. поставили Ларису Касаджик. Но затем ее неожиданно перевели в управление общественных связей на позицию зама. Затем свободное кресло занял Евгений Подзолков, но поработал он совсем недолго и уже написал заявление на увольнение. По слухам, теперь глава Сургутского района Андрей Трубецкой снова сделал ставку на Касаджик и собирается ее вернуть в управление. Внутри администрации уверены, что это еще далеко не последняя серия в развернувшемся сериале», — шепчутся слухачи. Чиновники якобы не хотели поднимать шумиху вокруг истории с выкупом квартир Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Нижневартовска хотела утаить решение о выкупе квартир в домах, где по соседству взорвался газ Ходят слухи, что власти Нижневартовска не хотели поднимать шумиху вокруг истории с выкупом квартир у собственников в домах примыкающих к дому по ул. Мира, 6а, где 4 декабря 2022 года взорвался газ. Здание решено снести вместе с арками, которые соединяют его с двумя соседними домами. С конструкциями граничат и торцевые квартиры, которые власти и решили выкупить. «Вопрос в стадии утверждения с округом, но остались еще некоторые формальности. Поэтому чиновники решили, что называется, не бежать впереди паровоза. Да и недопонимания со стороны остальных жильцов домов тоже заодно им хотелось бы избежать. Мол, якобы почему одним удастся съехать со старого дома, а им нет. Поэтому встречу с жителями провели без лишних ушей, а отмашку муниципальным СМИ решили дать уже потом по факту. Но, конечно, информация просочилась через самих жителей», — делится инсайдер. Новый вице-мэр из ХМАО угодил в скандал с «мертвыми душами» Поговаривают, что новый вице-мэр Урая по внутренней политике Михаил Данилов, который переехал в Югру из Марий Эл, вынужден был несколько недель до назначения в городскую администрацию числиться замдиректора молодежного центра. Это произошло из-за долгого согласования на должность в мэрию. «Назначение затягивалось, а Данилов уже приехал в Урай. Поэтому в январе его устроили в муниципальный молодежный центр. Нужно же ему было на что-то жить до перехода в мэрию. А самому чиновнику куда было деваться, раз он уже приехал на Север на заработки», — смеются слухачи. После суда Позднякова отстранили от должности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Скандальный мэр из ХМАО объявил бойкот политической элите… Поговаривают, что опальный глава поселения Барсово Вячеслав Поздняков после суда, который отстранил его от должности, объявил бойкот политической элите. Он отказался участвовать в массовых мероприятиях и митингах в поддержку СВО, которые до этого не пропускал. «Даже на митинг в поддержку СВО не пришел. И это странно, ведь он активно поддерживал наших бойцов. Я считаю это его очередной каприз. Он же уже пугал депутатов заявлениями об уходе добровольцем в СВО. На него никто не обратил внимания и вот опять он решил проявить характер. Ну и пусть сидит дома. Пока он обижается, на мероприятиях был замечен серый кардинал Барсово — Игорь Годяцкий. Многие его считают главным инициатором отставки Позднякова», — поделился соображениями инсайдер. … и уходит на один больничный за другим Слухачи шепчут, что мэр городского поселения Барсово Вячеслав Поздняков после проигранного суда прокуратуре, предпочитает находиться дома, прикрываясь больничными. Сначала он заявил подчиненным, что у него прихватило спину. А затем ушел на больничный по уходу за ребенком. «28 февраля решение суда об его отставке вступит в законную силу. И вот уже несколько недель Поздняков не появляется на работе, прикрываясь справками из больницы. Может он так и до отставки досидит?» — удивляются инсайдеры. Перевод депутата в правительство спутал заговорщикам карты Фото: Александр Елизаров © URA.RU Против Илыка готовилась информационная атака Слухачи сплетничают, что недруги депутата из Нягани Игоря Илыка планировали устроить информационный вброс против народного избранника, однако появившиеся сведения о переходе Илыка в департамент общественных связей Югры спутали заговорщикам все карты. Для атаки уже было все готово: в частности, найдены посредники в Ханты-Мансийске и заряжены заинтересованные журналисты.«Выдуманная до этого стройная легенда разрушилась. Теперь нужно выдумать нечто новенькое», — рассуждают наблюдатели. Жители Нижневартовска воздерживаются от покупок в магазинах Петермана Ходят слухи, что жители Нижневартовска, знакомые с изнанкой работы магазинов «СЛАВТЭК», якобы избегают делать покупки в торговых точках, принадлежащих Александру Петерману. «Печенье, у которого закончился срок годности, переупаковывают, наклеивают ценник с новой датой и снова выкладывают на полку. Размокшие мешки со слипшимся сахаром поручали размельчать уборщице: она сидела и долбила его грязным молотком и расфасовывала в пакеты. Естественно вся эта неприглядная картина невооруженным взглядом видна и обычным покупателям», — рассуждает инсайдер. Предприятие может пересмотреть свой подход к строительству жилых домов Фото: Александр Елизаров © URA.RU Крупнейший застройщик Нижневартовска рассчитывает изменить подход к строительству… В компании крупнейшего застройщика Нижневартовска — «Нижневартовскстройдетали», ходят слухи, что предприятие может пересмотреть свой подход к строительству жилых домов. Якобы изменения могут коснуться даже уже запланированных проектов. «Со сменой руководства в компании явно готовятся к переменам. При этом, вероятно, лишь административными вопросами дело не закончиться. Компания уже много лет строит одни и те же дома, прибегая лишь к небольшим косметическим изменениям, к качеству которых у многих в городе есть вопросы. Поэтому сейчас должен подняться вопрос о пересмотре проектов застройки. Это может коснуться как дизайна, так и параметров жилья», — считает слухач знакомый с ситуацией. …, а работники «Нижневартовскстройдетали» сомневаются, что получат оставшуюся часть зарплаты Сотрудники «Нижневартовскстройдетали» сомневаются, что проблемы с задержкой выплаты зарплаты остались для них позади даже после вмешательства городской прокуратуры. После шумихи, застройщик расплатился по долгам за ноябрь 2022 года. Но деньги за декабрь и январь работники строительной компании еще в глаза не видели. «Знаю женщину, которая до сих пор за ноябрь не получила зарплату. За декабрь и январь пока ждем, с 10 по 15 февраля по договору должны заплатить. Но уже заранее готовимся вырывать получку с боем», — поделился наш источник. Автосервисы теряют деньги из-за экономных клиентов Ходят слухи, что автосервисы потеряли часть прибыли после того, как в ХМАО подорожала большая часть масел и остальных автомобильных жидкостей от известных брендов. Теперь клиенты просто отказываются от продукции, которая есть у сервисов в наличии. «Во многих сервисах всегда можно было на выбор, допустим, залить масло, которое есть у сервиса, или то, что принесет сам клиент. На стоимость самой услуги это, как правило, не влияет. Но, естественно, мастерские делали накрутку на свои линейки, что называется, за удобство. Но сейчас большинство автомобильных жидкостей значительно выросли в цене. Рисковать и отказываться от проверенных брендов сервисы пока не хотят. Однако сами клиенты теперь стали активно приносить свое, например, то же самое моторное масло. Причем несут такие марки, о которых мы за годы своей работы даже никогда не слышали», — шепчутся слухачи в автомастерских. Супермаркеты пытаются взять покупателей хитростью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Супермаркеты пытаются приучить югорчан к кассам самообслуживания Поговаривают, что представители регионального ритейла пытаются приучить покупателей пользоваться кассами самообслуживания. Ради этого сетевики якобы даже идут на хитрость со способами оплаты. «Кассы самообслуживания далеко не редкость сейчас даже в супермаркетах у дома. Но в отдаленных регионах вроде ХМАО появились все-таки позже. Поэтому многие к ним не привыкли. А в последнее время набирает популярность платить за товары с помощью QR-кодов, когда нужен лишь смартфон. Эту технологию ритейл активно внедряет именно на кассах самообслуживания. Тем временем на обычных кассах в простых продуктовых супермаркетах часто такой возможности нет. Ходят слухи, что так сетевики пытаются мотивировать покупателей самим пробивать товары. По крайней мере, это хорошо работает с владельцами „яблочных“ смартфонов. А это довольно большой поток клиентов, потому что Apple Pay сейчас не работает. В остальном же, как говорится, хороший пример заразителен», — делится работник одной из сетей. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова проводит тайные встречи с бывшим президентом «ЛУКОЙЛа» Вагитом Алекперовым, а глава Сбербанка Герман Греф отменил свой визит в Сургут. Новый-вице губернатор Елена Шумакова устроила разнос строителям, а скандальный мэр Барсово Вячеслав Поздняков объявил бойкот политической элите. И это еще не все, что вы узнаете из свежего выпуска «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор ХМАО проводит тайные встречи с Алекперовым Сплетники судачат, что губернатор ХМАО Наталья Комарова с начала года уже несколько раз полуофициально встречалась с бывшим президентом «ЛУКОЙЛа» Вагитом Алекперовым. В графике главы региона значилось несколько поездок в Когалым, который считается столицей нефтяной компании в Югре. «Алекперов хоть и вышел из всех органов управления компанией из-за санкций, но продолжает лоббировать ее интересы. С губернатором обсуждались вопросы разработки новых месторождений и получения налоговых льгот», — утверждают инсайдеры. Новый вице-губернатор ХМАО надавила на строителей Поговаривают, что недавно назначенная на пост заместителя губернатора ХМАО Елена Шумакова придала ускорение ремонту центра адаптивных видов спорта в Сургуте. Объект был выведен из эксплуатации после того, как стало известно о проблемах с фундаментом. Специалисты разработали проектную документацию на устранение дефектов, однако ряд пунктов не устраивал руководство учреждения. «У руководства центра был ряд поправок в документацию, но проектировщики отказывались их выполнять. Ситуация изменилась только, когда подключилась Шумакова уже в новом для себя статусе. Проектировщики согласились учесть требования руководства центра. Так что к концу года объект может вновь заработать. Прежний вице-губернатор Югры Юрий Южаков, курирующий культуру и спорт не проявлял особого энтузиазма к решению проблем в подведомственных ему учреждениях», — шепчутся слухачи. Главного югорского спортфункционера пригласили на работу в Министерство спорта Говорят, что директор учреждения «Юграмегаспорт», которое занимается организацией всех крупных спортивных соревнований в ХМАО, Валерий Радченко получил приглашение на работу в Министерство спорта РФ и переезжает в Москву. «Югорского спортфункционера отметили после проведения зимней Паралимпиады „Мы вместе. Спорт“, которая прошла в Ханты-Мансийске год назад. Мероприятие Было федерального масштаба. На открытие приезжал министр спорта РФ Олег Матыцин и уральский полпред Владимир Якушев. Учреждение „Юграмегаспорт“ являлось одним из главных организаторов паралимпиады и получило хорошие отзывы после завершения соревнований. Тогда Радченко и приметили в Минспорта, а спустя время пригласили на работу», — шепчутся слухачи. Греф отменил визит в Сургут Поговаривают, что в Югру в конце февраля должен был прибыть председатель правления Сбербанка Герман Греф для открытия в Сургуте своего проекта — учебного заведения в сфере IT — «Школа 21». Однако в итоге из-за плотного графика поездка была отменена. «Открывать школу Греф должен был вместе с губернатором Югры. Но теперь ей придется это сделать вместе с кем-то из региональных менеджеров Сбербанка», — утверждают слухмейкеры. Власти Нижневартовска намерены решать проблемы города за счет предпринимателей В курилке на Таежной шепчутся о том, что власти Нижневартовска намерены еще серьезнее вовлечь местный бизнес в решение городских проблем. Якобы чиновники хотят так разобраться с проблемами, которые за бюджетный счет в ближайшее время им не по плечу. «У властей большой опыт привлечения крупных инвесторов для создания в городе инфраструктуры и социальных объектов. Но в городе так же куча мелких проблем, которые вместе создают о Нижневартовске не лучшее впечатление. Например, это те же вопросы благоустройства. Единоразово привести все в порядок у властей, понятно, что нет ни сил, не ресурсов. Но вполне реально навести порядок точечно благодаря взаимовыгодному партнерству с бизнесом. Один из последних примеров — пешеходная зона на Комсомольском озере, которую должны вскоре завершить. Ее как раз строит компания, которая возвела рядом торговый центр. Таким образом, сдвинулся вопрос благоустройства озера, который лежит мертвым грузом уже не первый год. Предприниматели же благодаря аллее получат более высокий трафик клиентов», — размышляют слухачи. Заболевшего мэра Мегиона травят в оппозиционных Telegram-каналах Говорят, что ушедший на длительный больничный мэр Мегиона Олег Дейнека подвергся травле в оппозиционных Telegram-каналах. Их авторы, не имея доступа к объективной информации, отрабатывают заказ на негатив и даже не подозревают, насколько серьезная ситуация со здоровьем мэра в реальности.«Ярче всех конечно отличаются бывшие „знаковцы“ Виталий Сотник и Вероника Завьялова, которые изо всех сил пытаются создать вокруг Югры и Мегиона негативный фон и притягивают недуг Дейнеки к другим неурядицам в муниципалитете. Болезнь главы крайне серьезная, но у гиен, как известно, нет принципов. Выглядит это просто отвратительно», — говорит один из чиновников в администрации Мегиона. В мэрии Сургутского района произошло чехарда с назначением главного физкультурника Поговаривают, что в администрации Сургутского района возникла чехарда с назначением начальника управления физической культуры, спорта и туризма. С прошлой осени на этом посту сменилось уже три человека. «Сначала во главе управления был Сергей Тирон, но он уволился. После него в качестве и. о. поставили Ларису Касаджик. Но затем ее неожиданно перевели в управление общественных связей на позицию зама. Затем свободное кресло занял Евгений Подзолков, но поработал он совсем недолго и уже написал заявление на увольнение. По слухам, теперь глава Сургутского района Андрей Трубецкой снова сделал ставку на Касаджик и собирается ее вернуть в управление. Внутри администрации уверены, что это еще далеко не последняя серия в развернувшемся сериале», — шепчутся слухачи. Мэрия Нижневартовска хотела утаить решение о выкупе квартир в домах, где по соседству взорвался газ Ходят слухи, что власти Нижневартовска не хотели поднимать шумиху вокруг истории с выкупом квартир у собственников в домах примыкающих к дому по ул. Мира, 6а, где 4 декабря 2022 года взорвался газ. Здание решено снести вместе с арками, которые соединяют его с двумя соседними домами. С конструкциями граничат и торцевые квартиры, которые власти и решили выкупить. «Вопрос в стадии утверждения с округом, но остались еще некоторые формальности. Поэтому чиновники решили, что называется, не бежать впереди паровоза. Да и недопонимания со стороны остальных жильцов домов тоже заодно им хотелось бы избежать. Мол, якобы почему одним удастся съехать со старого дома, а им нет. Поэтому встречу с жителями провели без лишних ушей, а отмашку муниципальным СМИ решили дать уже потом по факту. Но, конечно, информация просочилась через самих жителей», — делится инсайдер. Новый вице-мэр из ХМАО угодил в скандал с «мертвыми душами» Поговаривают, что новый вице-мэр Урая по внутренней политике Михаил Данилов, который переехал в Югру из Марий Эл, вынужден был несколько недель до назначения в городскую администрацию числиться замдиректора молодежного центра. Это произошло из-за долгого согласования на должность в мэрию. «Назначение затягивалось, а Данилов уже приехал в Урай. Поэтому в январе его устроили в муниципальный молодежный центр. Нужно же ему было на что-то жить до перехода в мэрию. А самому чиновнику куда было деваться, раз он уже приехал на Север на заработки», — смеются слухачи. Скандальный мэр из ХМАО объявил бойкот политической элите… Поговаривают, что опальный глава поселения Барсово Вячеслав Поздняков после суда, который отстранил его от должности, объявил бойкот политической элите. Он отказался участвовать в массовых мероприятиях и митингах в поддержку СВО, которые до этого не пропускал. «Даже на митинг в поддержку СВО не пришел. И это странно, ведь он активно поддерживал наших бойцов. Я считаю это его очередной каприз. Он же уже пугал депутатов заявлениями об уходе добровольцем в СВО. На него никто не обратил внимания и вот опять он решил проявить характер. Ну и пусть сидит дома. Пока он обижается, на мероприятиях был замечен серый кардинал Барсово — Игорь Годяцкий. Многие его считают главным инициатором отставки Позднякова», — поделился соображениями инсайдер. … и уходит на один больничный за другим Слухачи шепчут, что мэр городского поселения Барсово Вячеслав Поздняков после проигранного суда прокуратуре, предпочитает находиться дома, прикрываясь больничными. Сначала он заявил подчиненным, что у него прихватило спину. А затем ушел на больничный по уходу за ребенком. «28 февраля решение суда об его отставке вступит в законную силу. И вот уже несколько недель Поздняков не появляется на работе, прикрываясь справками из больницы. Может он так и до отставки досидит?» — удивляются инсайдеры. Против Илыка готовилась информационная атака Слухачи сплетничают, что недруги депутата из Нягани Игоря Илыка планировали устроить информационный вброс против народного избранника, однако появившиеся сведения о переходе Илыка в департамент общественных связей Югры спутали заговорщикам все карты. Для атаки уже было все готово: в частности, найдены посредники в Ханты-Мансийске и заряжены заинтересованные журналисты.«Выдуманная до этого стройная легенда разрушилась. Теперь нужно выдумать нечто новенькое», — рассуждают наблюдатели. Жители Нижневартовска воздерживаются от покупок в магазинах Петермана Ходят слухи, что жители Нижневартовска, знакомые с изнанкой работы магазинов «СЛАВТЭК», якобы избегают делать покупки в торговых точках, принадлежащих Александру Петерману. «Печенье, у которого закончился срок годности, переупаковывают, наклеивают ценник с новой датой и снова выкладывают на полку. Размокшие мешки со слипшимся сахаром поручали размельчать уборщице: она сидела и долбила его грязным молотком и расфасовывала в пакеты. Естественно вся эта неприглядная картина невооруженным взглядом видна и обычным покупателям», — рассуждает инсайдер. Крупнейший застройщик Нижневартовска рассчитывает изменить подход к строительству… В компании крупнейшего застройщика Нижневартовска — «Нижневартовскстройдетали», ходят слухи, что предприятие может пересмотреть свой подход к строительству жилых домов. Якобы изменения могут коснуться даже уже запланированных проектов. «Со сменой руководства в компании явно готовятся к переменам. При этом, вероятно, лишь административными вопросами дело не закончиться. Компания уже много лет строит одни и те же дома, прибегая лишь к небольшим косметическим изменениям, к качеству которых у многих в городе есть вопросы. Поэтому сейчас должен подняться вопрос о пересмотре проектов застройки. Это может коснуться как дизайна, так и параметров жилья», — считает слухач знакомый с ситуацией. …, а работники «Нижневартовскстройдетали» сомневаются, что получат оставшуюся часть зарплаты Сотрудники «Нижневартовскстройдетали» сомневаются, что проблемы с задержкой выплаты зарплаты остались для них позади даже после вмешательства городской прокуратуры. После шумихи, застройщик расплатился по долгам за ноябрь 2022 года. Но деньги за декабрь и январь работники строительной компании еще в глаза не видели. «Знаю женщину, которая до сих пор за ноябрь не получила зарплату. За декабрь и январь пока ждем, с 10 по 15 февраля по договору должны заплатить. Но уже заранее готовимся вырывать получку с боем», — поделился наш источник. Автосервисы теряют деньги из-за экономных клиентов Ходят слухи, что автосервисы потеряли часть прибыли после того, как в ХМАО подорожала большая часть масел и остальных автомобильных жидкостей от известных брендов. Теперь клиенты просто отказываются от продукции, которая есть у сервисов в наличии. «Во многих сервисах всегда можно было на выбор, допустим, залить масло, которое есть у сервиса, или то, что принесет сам клиент. На стоимость самой услуги это, как правило, не влияет. Но, естественно, мастерские делали накрутку на свои линейки, что называется, за удобство. Но сейчас большинство автомобильных жидкостей значительно выросли в цене. Рисковать и отказываться от проверенных брендов сервисы пока не хотят. Однако сами клиенты теперь стали активно приносить свое, например, то же самое моторное масло. Причем несут такие марки, о которых мы за годы своей работы даже никогда не слышали», — шепчутся слухачи в автомастерских. Супермаркеты пытаются приучить югорчан к кассам самообслуживания Поговаривают, что представители регионального ритейла пытаются приучить покупателей пользоваться кассами самообслуживания. Ради этого сетевики якобы даже идут на хитрость со способами оплаты. «Кассы самообслуживания далеко не редкость сейчас даже в супермаркетах у дома. Но в отдаленных регионах вроде ХМАО появились все-таки позже. Поэтому многие к ним не привыкли. А в последнее время набирает популярность платить за товары с помощью QR-кодов, когда нужен лишь смартфон. Эту технологию ритейл активно внедряет именно на кассах самообслуживания. Тем временем на обычных кассах в простых продуктовых супермаркетах часто такой возможности нет. Ходят слухи, что так сетевики пытаются мотивировать покупателей самим пробивать товары. По крайней мере, это хорошо работает с владельцами „яблочных“ смартфонов. А это довольно большой поток клиентов, потому что Apple Pay сейчас не работает. В остальном же, как говорится, хороший пример заразителен», — делится работник одной из сетей. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.