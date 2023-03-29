Власти ХМАО провели спецоперацию с нефтяниками по смене мэра

Теперь вотчина «Сургутнефтегаза» выбирается из политического кризиса

30 марта 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Чиновники и нефтяники пришли к консенсусу по вопросу смены главы Лянтора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО, объединившись с «Сургутнефтегазом», разрешили затяжной политический кризис в Лянторе, где после коррупционного скандала с отставкой экс-мэра Сергея Махини, прошли досрочные выборы главы города. Новый мэр Алексей Луценко, по данным URA.RU, является компромиссной фигурой для всего городской истеблишмента. С его появлением ожидается перезагрузка отношений с районными и окружными властями, а также нефтяниками. «Выборы нового мэра завершили многолетний период внутриэлитного кризиса. Дестабилизирующий фактор после ухода Махини был исключен, окончательно закрепить консенсус удалось после избрания Луценко, директора школы и депутата районной думы. Хотя изначально нефтяники поддерживали прежнего мэра, но от его противостояния с многочисленными структурами, ведомствами и группами влияния устали все», — считает инсайдер URA.RU в политическом истеблишменте округа. Прокуратура считает, что Махиня получил «золотой парашют» незаконно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Он также добавил, что отставка Махини состоялась после выработки региональными властями и «Сургутнефтегазом» совместной позиции, что для дальнейшего развития Лянтора нужен новый глава. «Махине был поставлен ультиматум — либо уходит сам, либо его снимает дума. Рассматривался также запасной вариант — отставка после решения суда», — резюмировал источник. Политолог Надежда Ушакова в разговоре с URA.RU отметила, что на смену политического вектора в Лянторе повлияло несколько факторов. «Это смена руководства в дочке ПАО „СНГ“ „Лянторнефть“, недоверие к предыдущему главе, а также наличие ярких общественных деятелей, которым бы высказывали доверие лянторцы. Градообразующее предприятие, бюджетная сфера, бизнес в совокупности согласовали кандидатуру Луценко, что и позволило ему получить поддержку во время выборов», — прокомментировала эксперт. Собеседник URA.RU в окружении нового главы Лянтора говорит, что Луценко, в первую очередь позиционирует себя как хозяйственник, имеющий реальную поддержку со стороны властей округа. Будучи депутатом думы района, он добился выделения средств на закупку коммунальной техники и благоустройства в Лянторе. С другой стороны, он, как директор одной из школ в небольшом городе, пользуется уважением жителей. Новый мэр Лянтора в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил, что не планирует играть в политику. «Вы спрашиваете, кто я — хозяйственник или политик? Так вот, я — хозяйствующий политик. Я пришел не показывать свои политические амбиции, а реализовать те пожелания, которые лянторцы высказывали, когда шли голосовать за меня», — поделился Луценко. Луценко удалось добиться от властей района выделения денег на благоустройство Фото: личная страница Алексея Луценко «Вконтакте» Источник URA.RU в силовых структурах отметил, что для Махини скандал с конфликтом интересов с собственной дочерью, из-за которого он был вынужден уйти в отставку, еще не завершен. Несмотря на то, что он сложил с себя полномочия и, по слухам, в начале марта отправился на ПМЖ в Краснодарский край, прокуратура планирует взыскать «золотой парашют», которой бывший глава мог получить незаконно. «Речь идет о выплатах почти в 800 тысяч рублей, которые Махиня получил после ухода со своего поста. Судебные слушания по этому поводу должны состояться в апреле», — сообщил инсайдер. Официально подтвердить наличие договоренностей между властями ХМАО, и нефтяниками URA.RU не удалось. В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры направлен запрос, ответ на него на момент публикации материала не поступил. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» заявили, что не обладают информацией о каких-либо переговорах между руководством компании и югорским правительством. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО, объединившись с «Сургутнефтегазом», разрешили затяжной политический кризис в Лянторе, где после коррупционного скандала с отставкой экс-мэра Сергея Махини, прошли досрочные выборы главы города. Новый мэр Алексей Луценко, по данным URA.RU, является компромиссной фигурой для всего городской истеблишмента. С его появлением ожидается перезагрузка отношений с районными и окружными властями, а также нефтяниками. «Выборы нового мэра завершили многолетний период внутриэлитного кризиса. Дестабилизирующий фактор после ухода Махини был исключен, окончательно закрепить консенсус удалось после избрания Луценко, директора школы и депутата районной думы. Хотя изначально нефтяники поддерживали прежнего мэра, но от его противостояния с многочисленными структурами, ведомствами и группами влияния устали все», — считает инсайдер URA.RU в политическом истеблишменте округа. Он также добавил, что отставка Махини состоялась после выработки региональными властями и «Сургутнефтегазом» совместной позиции, что для дальнейшего развития Лянтора нужен новый глава. «Махине был поставлен ультиматум — либо уходит сам, либо его снимает дума. Рассматривался также запасной вариант — отставка после решения суда», — резюмировал источник. Политолог Надежда Ушакова в разговоре с URA.RU отметила, что на смену политического вектора в Лянторе повлияло несколько факторов. «Это смена руководства в дочке ПАО „СНГ“ „Лянторнефть“, недоверие к предыдущему главе, а также наличие ярких общественных деятелей, которым бы высказывали доверие лянторцы. Градообразующее предприятие, бюджетная сфера, бизнес в совокупности согласовали кандидатуру Луценко, что и позволило ему получить поддержку во время выборов», — прокомментировала эксперт. Собеседник URA.RU в окружении нового главы Лянтора говорит, что Луценко, в первую очередь позиционирует себя как хозяйственник, имеющий реальную поддержку со стороны властей округа. Будучи депутатом думы района, он добился выделения средств на закупку коммунальной техники и благоустройства в Лянторе. С другой стороны, он, как директор одной из школ в небольшом городе, пользуется уважением жителей. Источник URA.RU в силовых структурах отметил, что для Махини скандал с конфликтом интересов с собственной дочерью, из-за которого он был вынужден уйти в отставку, еще не завершен. Несмотря на то, что он сложил с себя полномочия и, по слухам, в начале марта отправился на ПМЖ в Краснодарский край, прокуратура планирует взыскать «золотой парашют», которой бывший глава мог получить незаконно. «Речь идет о выплатах почти в 800 тысяч рублей, которые Махиня получил после ухода со своего поста. Судебные слушания по этому поводу должны состояться в апреле», — сообщил инсайдер. Официально подтвердить наличие договоренностей между властями ХМАО, и нефтяниками URA.RU не удалось. В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры направлен запрос, ответ на него на момент публикации материала не поступил. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» заявили, что не обладают информацией о каких-либо переговорах между руководством компании и югорским правительством.