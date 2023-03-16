16 марта 2023

Прокуратура требует вернуть «золотой парашют» экс-главы Лянтора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча главы Сургутского района Андрея Трубецкого с представителями национальных объединений. Лянтор, махиня сергей
Сергею Махине выплатили при отставке 860 тысяч рублей Фото:

Прокуратура требует вернуть «золотой парашют» экс-главы Лянтора Сергея Махини почти в миллион рублей, который он получил при выходе в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных силовых структур.

При увольнении мэрия насчитала бывшему главе Лянтора различных компенсаций и выплат на сумму свыше 860 тысяч рублей. В надзорном ведомстве не оценили такой щедрости чиновников и обратились в суд с требованием вернуть деньги. «Прокуратура усмотрела в действиях администрации Лянтора нарушение бюджетного законодательства при начислении выплат. Сейчас требует через суд признать незаконным распоряжение мэрии Лянтора в части поощрительной выплаты Махине, а деньги взыскать в бюджет города», — сообщил собеседник агентства.

За разъяснениями журналист URA.RU обратился к временно исполняющему полномочия главы Лянтора Сергею Жестовскому, но он не ответил на звонки по мобильному телефону. В прокуратуру ХМАО направлен официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава Лянтора Сергей Махиня обеспечил себя «золотым парашютом» при отставке. После сложения полномочий он получил почти миллион рублей компенсации от администрации муниципалитета.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Прокуратура требует вернуть «золотой парашют» экс-главы Лянтора Сергея Махини почти в миллион рублей, который он получил при выходе в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных силовых структур. При увольнении мэрия насчитала бывшему главе Лянтора различных компенсаций и выплат на сумму свыше 860 тысяч рублей. В надзорном ведомстве не оценили такой щедрости чиновников и обратились в суд с требованием вернуть деньги. «Прокуратура усмотрела в действиях администрации Лянтора нарушение бюджетного законодательства при начислении выплат. Сейчас требует через суд признать незаконным распоряжение мэрии Лянтора в части поощрительной выплаты Махине, а деньги взыскать в бюджет города», — сообщил собеседник агентства. За разъяснениями журналист URA.RU обратился к временно исполняющему полномочия главы Лянтора Сергею Жестовскому, но он не ответил на звонки по мобильному телефону. В прокуратуру ХМАО направлен официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава Лянтора Сергей Махиня обеспечил себя «золотым парашютом» при отставке. После сложения полномочий он получил почти миллион рублей компенсации от администрации муниципалитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...