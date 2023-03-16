Прокуратура требует вернуть «золотой парашют» экс-главы Лянтора

17 марта 2023 в 21:25 Размер текста - 17 +

Сергею Махине выплатили при отставке 860 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Прокуратура требует вернуть «золотой парашют» экс-главы Лянтора Сергея Махини почти в миллион рублей, который он получил при выходе в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных силовых структур. При увольнении мэрия насчитала бывшему главе Лянтора различных компенсаций и выплат на сумму свыше 860 тысяч рублей. В надзорном ведомстве не оценили такой щедрости чиновников и обратились в суд с требованием вернуть деньги. «Прокуратура усмотрела в действиях администрации Лянтора нарушение бюджетного законодательства при начислении выплат. Сейчас требует через суд признать незаконным распоряжение мэрии Лянтора в части поощрительной выплаты Махине, а деньги взыскать в бюджет города», — сообщил собеседник агентства. За разъяснениями журналист URA.RU обратился к временно исполняющему полномочия главы Лянтора Сергею Жестовскому, но он не ответил на звонки по мобильному телефону. В прокуратуру ХМАО направлен официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава Лянтора Сергей Махиня обеспечил себя «золотым парашютом» при отставке. После сложения полномочий он получил почти миллион рублей компенсации от администрации муниципалитета.

Прокуратура требует вернуть «золотой парашют» экс-главы Лянтора Сергея Махини почти в миллион рублей, который он получил при выходе в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных силовых структур. При увольнении мэрия насчитала бывшему главе Лянтора различных компенсаций и выплат на сумму свыше 860 тысяч рублей. В надзорном ведомстве не оценили такой щедрости чиновников и обратились в суд с требованием вернуть деньги. «Прокуратура усмотрела в действиях администрации Лянтора нарушение бюджетного законодательства при начислении выплат. Сейчас требует через суд признать незаконным распоряжение мэрии Лянтора в части поощрительной выплаты Махине, а деньги взыскать в бюджет города», — сообщил собеседник агентства. За разъяснениями журналист URA.RU обратился к временно исполняющему полномочия главы Лянтора Сергею Жестовскому, но он не ответил на звонки по мобильному телефону. В прокуратуру ХМАО направлен официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава Лянтора Сергей Махиня обеспечил себя «золотым парашютом» при отставке. После сложения полномочий он получил почти миллион рублей компенсации от администрации муниципалитета.