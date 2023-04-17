Звездный косметолог: «утиные» губы уже не в тренде

Доктор, открывающий новую клинику в Екатеринбурге, раскрыла секреты красоты

17 апреля 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

Доктор Подрезова уже много лет сотрудничает со звездами Фото предоставлено Ольгой Подрезовой Доктор Ольга Подрезова планировала стать гинекологом, но поспорила с мужем, что будет косметологом-дерматологом. Позже она вошла в топ-30 лучших специалистов России, стала членом Европейской ассоциации пластической хирургии и основала две клиники, куда приезжают знаменитости. В скором времени ее клиника появится и в Екатеринбурге. О том, зачем бизнесмены стремятся сохранить брутальность, почему женщины отказались от перекаченных губ, как косметологи работают с ВИЧ-пациентами — в интервью URA.RU. Леван Тодуа один из постоянных звездных клиентов косметолога Фото: предоставлено Ольгой Подрезовой — Среди ваших клиентов числятся такие известные люди как Иосиф Пригожин, Сергей Жуков. При этом клиника «Реконструктивной косметологии» находится в Старом Осколе в Белгородской области. Что заставляет знаменитостей ехать к вам? — Помимо вышеперечисленных звезд я работала со светским журналистом Леваном Тодуа, певицей Анной Калашниковой, солисткой группы «Город 312» Аей, Викторией Талышинской из группы «Непара», в Москве мне удавалось поработать с Валерией. Все они очень послушные пациенты, с которыми можно вести диалог и получать обратную связь. Почему они еду в Старый Оскол? Дело в том, что Белгородская область — это серьезные металлургические предприятия, и, когда мы празднуем День металлурга, мы гремим на всю страну, потому что приглашаются очень крутые звезды. А знаменитости — это всегда туры, усталость, свет, грим, недосыпания и какие-то определенные моменты, которые нужно быстро подкорректировать. — У вас есть клиники в Старом Осколе и Москве. Через две недели представительство откроется и в Екатеринбурге в БЦ «Высоцкий». Будут ли отличаться процедуры на Урале от того, что делают в центральной России? — Мы будем поддерживать общую концепцию наших клиник — реконструкция кожи. Мы занимаемся не только эстетикой — сделать губки, уколоть ботулотоксином, но и изменением структуры глубоких слоев ткани, профилактикой онкологии кожи, лечим все, что связано с дерматовенерологией и косметологией. Также работаем на грани дерматологии и пластической хирургии. Например, с помощью аппаратов FaceTite — до недавнего времени они были доступны только для клиник с пластической хирургией, но лицензия была расширена и на косметологию. Мы одни из первых, кто внедрил эту технологию у себя в клиниках. Также более семи лет я работаю с нитевым лифтингом. — Нитевой лифтинг? Это какая-то альтернатива пластической хирургии? — Нитевой лифтинг — это единственный инъекционный метод, который позволяет оказать лифтинг ткани. Все остальное — это эффект лифтинга: когда ставят филлеры в области щек и так далее, при этом лица получаются несколько раздутые, бывает смещение препаратов и прочее. Мы же берем собственную ткань человека, перемещаем на физиологические точки и добиваемся эффекта подтяжки. Ольга отказывается работать с подростками, если они намерены применить филлеры не по медицинским показаниям Фото: предоставлено Ольгой Подрезовой — Раньше можно было заметить множество женщин с перекаченными губами, но мода не стоит на месте. Какие тенденции красоты отмечаются в последние годы? — Сейчас все больше девушек смотрят в сторону естественной красоты. Мы стараемся по возможности уйти от использования филлеров. Это связано с тем, что гиалуроновая кислота очень медленно биодеградирует и дает отечность на длительный срок. Попытка накачать губы приводит к плачевным ситуациям: усиливается сосудистая сетка, появляется лимфостаз, одутловатое и перерастянутое лицо. Сейчас косметология уходит от этого, появились новые методы воздействия на ткани лица, поэтому наши пациенты могут быть спокойны. — А что касается мужчин? Какие косметологические процедуры предпочитают делать они? — Мужчины — это отдельная история, потому что они боятся, что будут посягать на их гендерное превосходство. Косметология в одно время действительно обращалась в сторону женственности, и есть определенная категория мужчин, которым это нравится. Но сейчас мы больше работаем с бизнесменами, которым очень важно свежо и молодо выглядеть — при этом я говорю молодо, а не моложаво. Они хотят видеть у себя красивую шевелюру, здоровую кожу без прыщей, сосудов, широких пор и синяков под глазами. При этом стремятся сохранить несколько секретных морщинок, которые выдают их брутальность, на что мы идем с помощью таких процедур, как ботулинотерапия, микроигольчатый RF-лифтинг, позволяя сохранить их определенную мимическую активность. — Но ведь бывают и подростки, которые хотят сделать губы пухлее, а скулы острее. Как вы относитесь к тому, что дети стремятся использовать филлеры в раннем возрасте? — Подростковая психика сложная и многогранная, поэтому здесь нужно быть аккуратными. Девушек в возрасте от 14 до 17 лет мы не берем, только по строгим показаниям, если мы говорим о контурной пластике. Строгими показаниями могут быть, например, калечащие операции, травмы, которые изменили внешний вид ребенка, и теперь он испытывает дискомфорт. Что касается изменения внешнего вида: если я вижу, что ребенок пришел с мамой и хочет что-то изменить, мы сначала направляем его к психологу для того, чтобы с ним поработали. Это временный бзик, неприятие себя, что может сильно сказаться на дальнейшей жизни подростка. Доктор уделяет много времени личным консультациям Фото: предоставлено Ольгой Подрезовой — Как выглядит работа косметолога с пациентами с ВИЧ? Если ли какие-то особые правила? — Согласно законодательству РФ пациенту с ВИЧ не могут отказать. Однако желательно чтобы нас предупреждали об этом. Санитарные нормы, которые в каждой клинике разработаны согласно СанПИНу, предполагают, что любой из пациентов может быть с гепатитом или с ВИЧ-инфекцией. Если заболевание проходит спокойно, и пациент не находится на строгом курсе лечения, то некоторые процедуры мы можем проводить — вплоть до инъекционной косметологии. Мы не отказываем таким пациентам. — Именно поэтому вы проводите консультации, которые длятся в течение часа? Чтобы знать, какое состояние у пациента? — Я должна знать все о своем пациенте: чем он болел, чем лечился, проходит ли сейчас лечение, может у него есть стрессы, недосыпание. Повышение гормона кортизола, например, приводит к изменению цвета кожи, появлению сосудов, усилению отечности глаз. Если я понимаю, что человек не высыпается, то исправить отечность какой-то инъекцией не получится. Мне нужно, чтобы его сначала скорректировали по гормональному фону: назначаем ему анализы, терапию изнутри, нормализовали питание, а потом уже мы назначаем аппаратные методы и проводим инъекционные или аппаратные методики. — Как вы считаете, будут ли пациенты в Екатеринбурге отличаться от тех, с кем вы работаете в клиниках Москвы и Старого Оскола? — Будут. Екатеринбург более сдержанный, спокойный, а центральная часть России более активная, в какой-то степени даже агрессивная, если сравнивать московскую аудиторию с белгородской. И в каждом регионе есть какие-то свои особенности характера людей, однако в каждом регионе женщины стремятся к красоте, мужчины к молодости, поэтому я думаю, мы будем в тренде. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Доктор Ольга Подрезова планировала стать гинекологом, но поспорила с мужем, что будет косметологом-дерматологом. Позже она вошла в топ-30 лучших специалистов России, стала членом Европейской ассоциации пластической хирургии и основала две клиники, куда приезжают знаменитости. В скором времени ее клиника появится и в Екатеринбурге. О том, зачем бизнесмены стремятся сохранить брутальность, почему женщины отказались от перекаченных губ, как косметологи работают с ВИЧ-пациентами — в интервью URA.RU. — Среди ваших клиентов числятся такие известные люди как Иосиф Пригожин, Сергей Жуков. При этом клиника «Реконструктивной косметологии» находится в Старом Осколе в Белгородской области. Что заставляет знаменитостей ехать к вам? — Помимо вышеперечисленных звезд я работала со светским журналистом Леваном Тодуа, певицей Анной Калашниковой, солисткой группы «Город 312» Аей, Викторией Талышинской из группы «Непара», в Москве мне удавалось поработать с Валерией. Все они очень послушные пациенты, с которыми можно вести диалог и получать обратную связь. Почему они еду в Старый Оскол? Дело в том, что Белгородская область — это серьезные металлургические предприятия, и, когда мы празднуем День металлурга, мы гремим на всю страну, потому что приглашаются очень крутые звезды. А знаменитости — это всегда туры, усталость, свет, грим, недосыпания и какие-то определенные моменты, которые нужно быстро подкорректировать. — У вас есть клиники в Старом Осколе и Москве. Через две недели представительство откроется и в Екатеринбурге в БЦ «Высоцкий». Будут ли отличаться процедуры на Урале от того, что делают в центральной России? — Мы будем поддерживать общую концепцию наших клиник — реконструкция кожи. Мы занимаемся не только эстетикой — сделать губки, уколоть ботулотоксином, но и изменением структуры глубоких слоев ткани, профилактикой онкологии кожи, лечим все, что связано с дерматовенерологией и косметологией. Также работаем на грани дерматологии и пластической хирургии. Например, с помощью аппаратов FaceTite — до недавнего времени они были доступны только для клиник с пластической хирургией, но лицензия была расширена и на косметологию. Мы одни из первых, кто внедрил эту технологию у себя в клиниках. Также более семи лет я работаю с нитевым лифтингом. — Нитевой лифтинг? Это какая-то альтернатива пластической хирургии? — Нитевой лифтинг — это единственный инъекционный метод, который позволяет оказать лифтинг ткани. Все остальное — это эффект лифтинга: когда ставят филлеры в области щек и так далее, при этом лица получаются несколько раздутые, бывает смещение препаратов и прочее. Мы же берем собственную ткань человека, перемещаем на физиологические точки и добиваемся эффекта подтяжки. — Раньше можно было заметить множество женщин с перекаченными губами, но мода не стоит на месте. Какие тенденции красоты отмечаются в последние годы? — Сейчас все больше девушек смотрят в сторону естественной красоты. Мы стараемся по возможности уйти от использования филлеров. Это связано с тем, что гиалуроновая кислота очень медленно биодеградирует и дает отечность на длительный срок. Попытка накачать губы приводит к плачевным ситуациям: усиливается сосудистая сетка, появляется лимфостаз, одутловатое и перерастянутое лицо. Сейчас косметология уходит от этого, появились новые методы воздействия на ткани лица, поэтому наши пациенты могут быть спокойны. — А что касается мужчин? Какие косметологические процедуры предпочитают делать они? — Мужчины — это отдельная история, потому что они боятся, что будут посягать на их гендерное превосходство. Косметология в одно время действительно обращалась в сторону женственности, и есть определенная категория мужчин, которым это нравится. Но сейчас мы больше работаем с бизнесменами, которым очень важно свежо и молодо выглядеть — при этом я говорю молодо, а не моложаво. Они хотят видеть у себя красивую шевелюру, здоровую кожу без прыщей, сосудов, широких пор и синяков под глазами. При этом стремятся сохранить несколько секретных морщинок, которые выдают их брутальность, на что мы идем с помощью таких процедур, как ботулинотерапия, микроигольчатый RF-лифтинг, позволяя сохранить их определенную мимическую активность. — Но ведь бывают и подростки, которые хотят сделать губы пухлее, а скулы острее. Как вы относитесь к тому, что дети стремятся использовать филлеры в раннем возрасте? — Подростковая психика сложная и многогранная, поэтому здесь нужно быть аккуратными. Девушек в возрасте от 14 до 17 лет мы не берем, только по строгим показаниям, если мы говорим о контурной пластике. Строгими показаниями могут быть, например, калечащие операции, травмы, которые изменили внешний вид ребенка, и теперь он испытывает дискомфорт. Что касается изменения внешнего вида: если я вижу, что ребенок пришел с мамой и хочет что-то изменить, мы сначала направляем его к психологу для того, чтобы с ним поработали. Это временный бзик, неприятие себя, что может сильно сказаться на дальнейшей жизни подростка. — Как выглядит работа косметолога с пациентами с ВИЧ? Если ли какие-то особые правила? — Согласно законодательству РФ пациенту с ВИЧ не могут отказать. Однако желательно чтобы нас предупреждали об этом. Санитарные нормы, которые в каждой клинике разработаны согласно СанПИНу, предполагают, что любой из пациентов может быть с гепатитом или с ВИЧ-инфекцией. Если заболевание проходит спокойно, и пациент не находится на строгом курсе лечения, то некоторые процедуры мы можем проводить — вплоть до инъекционной косметологии. Мы не отказываем таким пациентам. — Именно поэтому вы проводите консультации, которые длятся в течение часа? Чтобы знать, какое состояние у пациента? — Я должна знать все о своем пациенте: чем он болел, чем лечился, проходит ли сейчас лечение, может у него есть стрессы, недосыпание. Повышение гормона кортизола, например, приводит к изменению цвета кожи, появлению сосудов, усилению отечности глаз. Если я понимаю, что человек не высыпается, то исправить отечность какой-то инъекцией не получится. Мне нужно, чтобы его сначала скорректировали по гормональному фону: назначаем ему анализы, терапию изнутри, нормализовали питание, а потом уже мы назначаем аппаратные методы и проводим инъекционные или аппаратные методики. — Как вы считаете, будут ли пациенты в Екатеринбурге отличаться от тех, с кем вы работаете в клиниках Москвы и Старого Оскола? — Будут. Екатеринбург более сдержанный, спокойный, а центральная часть России более активная, в какой-то степени даже агрессивная, если сравнивать московскую аудиторию с белгородской. И в каждом регионе есть какие-то свои особенности характера людей, однако в каждом регионе женщины стремятся к красоте, мужчины к молодости, поэтому я думаю, мы будем в тренде.