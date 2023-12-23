Самые громкие скандалы с бизнесом в ХМАО за 2023 год

ЧП, унесшие жизни, резонансные банкротства и уголовные дела на топ-менеджеров

24 декабря 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

В пожарах на предприятиях ХМАО пострадали десятки людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чудовищные аварии, скандалы с руководителями крупных компаний сотрясали ХМАО в этом году. Из-за них предприятия потеряли миллиарды рублей, вынуждены были сменить топ-менеджеров и привлекли внимание надзорных ведомств. О самых громких авариях, судебных процессах и банкротствах в 2023 году читайте в материале URA.RU. ЧП на производствах, унесшие жизни работников В 2023 году произошли крупные аварии на объектах «Газпрома» и ННК Фото: U.S. Army / Sgt. Henry Villarama Весной 2023 года на трубопроводе компании «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома») в Белоярском районе ХМАО недалеко от поселка Лыхма взорвался газ. Один человек погиб на месте, пятерых с ожогами эвакуировали в больницу Нягани. После аварии в компании поменяли топ-менеджера: место Петра Созонова занял Алексей Кшесинский. Он начал смену команды, назначив новых заместителей. В мае 2023 года вовремя рейса на теплоходе компании «Нефтеюганский речной порт» произошел пожар. Теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у берега Оби. При ЧП прогиб капитан судна, пять человек получили ожоги. Транспортная прокуратура расследует обстоятельства аварии. Происшествие привлекло внимание главного генпрокурора России Александра Бастыркина. В августе из-за взрыва на Талинском месторождении пострадала бригада рабочих. Дочернее общество компании ННК Эдуарда Худайнатова — АО «Няганьнефть», которое разрабатывает месторождение, возложило ответственность за инцидент на подрядчика «Пакер Сервис». Один человек скончался на месте происшествия, шестеро были доставлены в больницу. Спустя три месяца только один пострадавший остался в живых: мужчина вышел из комы. Взятки, мошенничество и кражи Сотрудники дочерних обществ «Роснефти» в ХМАО попались на взятках. По информации источника URA.RU из прокуратуры, сотрудник компании «РН-Юганскнефтегаз» за денежное вознаграждение подписывал коммерческим организациям наряды выполненных работ. За полгода злоумышленник получил более шести миллионов рублей взяток. Сотрудники компаний ХМАО пойдут под суд за взятки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Под суд за аналогичное преступление пошел сотрудник нефтяной компании «Конданефть» (входит в состав «Роснефти). За свое покровительство он получил от подрядчиков 140 тысяч рублей. Срок за неуплату налогов суд назначил бывшему руководителю нефтяной компании «Кама-Нефть». Он не доплатил в бюджет государства порядка 200 миллионов рублей. Топ-менеджер признал вину, суд дал ему условный срок — 1 год и 6 месяцев и потребовал возместить сумму ущерба. Громкая кража с объектов «Лукойла» произошла в Когалыме. Трое бывших работников одной и директор транспортного предприятия похищали цемент, принадлежавший компании и продавали предприятиям округа. Подозреваемые оформляли фиктивные сделки, украв у ООО «Лукойл — Западная Сибирь» и ООО «Аргос-Сумр» (подрядная организация «Лукойла») стройматериалы на 20 млн рублей. Борьба за активы и громкие судебные процессы Компании ХМАО судятся из-за миллиардов рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В ХМАО продолжается борьба за активы Алексея Хотина, экс-владельца банка «Югра». Обанкротившая нефтяная компания «Каюм Нефть» из ХМАО, которую связывают олигархом, судится с подрядчиком «Юкатекс Югра» за скважины стоимостью пять миллиардов рублей. Они расположены на Западно-Каюмовском месторождении. Utair пытается вернуть 200 миллионов рублей за двигатели, заказанные у поставщика из Армении. Компания Aquila Technics LLC взяла оплату за оборудование, но не передала его авиаперевозчику. Суд отказался арестовывать счета и имущество поставщика. Сейчас иск по взысканию платы за двигатели находится на рассмотрении суда. Разливы нефти и экологические угрозы Природнадзор ХМАО судится с компаниями из-за разливов нефти Фото: Читатель URA.RU © URA.RU За 2023 год нефтяники ХМАО допустили многочисленные нарушения природоохранного законодательства. Зимой природнадзор ХМАО обнаружил нефтяной разлив на территории Урайского лесничества, где расположено месторождение, разрабатываемое «Урайнефтегазом» (входит в структуру «Лукойл-Западная Сибирь»). Всего за 2022—2023 годы, по данным природнадзора, «Лукойл» выплатил за аварии на трубопроводах ХМАО 24 млн рублей. В Нефтеюганском районе на Усть-Балыкском месторождении, которое разрабатывает «РН-Юганскнефтегаз», жители ХМАО обнаружили бьющий из земли нефтяной фонтан. По информации от МЧС по ХМАО, на нефтяном объекте произошел разлив подтоварной воды. В арбитражном суде ХМАО размещены многочисленные иски природнадзора ХМАО к «дочке» «Роснефти» с требованием возместить ущерб природе и выплатить многомиллионные штрафы. Долги по зарплате перед работниками Компании ХМАО задерживают зарплату из-за угрозы банкротства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В начале года сотрудники главного застройщика Нижневартовска — компании «Нижневартовскстройдеталь» пожаловались на задержки с выплатой зарплаты, из-за чего в компании начались прокурорские проверки. Выяснилось, что руководство задолжало персоналу более 20 миллионов рублей. По требованию Роструда ХМАО компания выплатила долги, но на предприятие посыпались иски от деловых партнеров. В ноябре один из контрагентов НСД потребовал через суд банкротства строительной компании. В декабре, данным открытых источников, налоговая арестовала счета предприятия. За полгода в организации сменилось два топ-менеджера. Иски с требованиям банкротства получила геологоразведочная фирма «Горизонт» из Горноправдинска. В компании были задержки с выплатой зарплаты. Задолженность ООО «Горизонт» перед сотрудниками составляла 236,8 млн рублей. Из-за нарушений экс-гендиректор геологоразведочной фирмы был помещен под домашний арест, а на имущество и расчетные счета предприятия наложили арест. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чудовищные аварии, скандалы с руководителями крупных компаний сотрясали ХМАО в этом году. Из-за них предприятия потеряли миллиарды рублей, вынуждены были сменить топ-менеджеров и привлекли внимание надзорных ведомств. О самых громких авариях, судебных процессах и банкротствах в 2023 году читайте в материале URA.RU. ЧП на производствах, унесшие жизни работников Весной 2023 года на трубопроводе компании «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома») в Белоярском районе ХМАО недалеко от поселка Лыхма взорвался газ. Один человек погиб на месте, пятерых с ожогами эвакуировали в больницу Нягани. После аварии в компании поменяли топ-менеджера: место Петра Созонова занял Алексей Кшесинский. Он начал смену команды, назначив новых заместителей. В мае 2023 года вовремя рейса на теплоходе компании «Нефтеюганский речной порт» произошел пожар. Теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у берега Оби. При ЧП прогиб капитан судна, пять человек получили ожоги. Транспортная прокуратура расследует обстоятельства аварии. Происшествие привлекло внимание главного генпрокурора России Александра Бастыркина. В августе из-за взрыва на Талинском месторождении пострадала бригада рабочих. Дочернее общество компании ННК Эдуарда Худайнатова — АО «Няганьнефть», которое разрабатывает месторождение, возложило ответственность за инцидент на подрядчика «Пакер Сервис». Один человек скончался на месте происшествия, шестеро были доставлены в больницу. Спустя три месяца только один пострадавший остался в живых: мужчина вышел из комы. Взятки, мошенничество и кражи Сотрудники дочерних обществ «Роснефти» в ХМАО попались на взятках. По информации источника URA.RU из прокуратуры, сотрудник компании «РН-Юганскнефтегаз» за денежное вознаграждение подписывал коммерческим организациям наряды выполненных работ. За полгода злоумышленник получил более шести миллионов рублей взяток. Под суд за аналогичное преступление пошел сотрудник нефтяной компании «Конданефть» (входит в состав «Роснефти). За свое покровительство он получил от подрядчиков 140 тысяч рублей. Срок за неуплату налогов суд назначил бывшему руководителю нефтяной компании «Кама-Нефть». Он не доплатил в бюджет государства порядка 200 миллионов рублей. Топ-менеджер признал вину, суд дал ему условный срок — 1 год и 6 месяцев и потребовал возместить сумму ущерба. Громкая кража с объектов «Лукойла» произошла в Когалыме. Трое бывших работников одной и директор транспортного предприятия похищали цемент, принадлежавший компании и продавали предприятиям округа. Подозреваемые оформляли фиктивные сделки, украв у ООО «Лукойл — Западная Сибирь» и ООО «Аргос-Сумр» (подрядная организация «Лукойла») стройматериалы на 20 млн рублей. Борьба за активы и громкие судебные процессы В ХМАО продолжается борьба за активы Алексея Хотина, экс-владельца банка «Югра». Обанкротившая нефтяная компания «Каюм Нефть» из ХМАО, которую связывают олигархом, судится с подрядчиком «Юкатекс Югра» за скважины стоимостью пять миллиардов рублей. Они расположены на Западно-Каюмовском месторождении. Utair пытается вернуть 200 миллионов рублей за двигатели, заказанные у поставщика из Армении. Компания Aquila Technics LLC взяла оплату за оборудование, но не передала его авиаперевозчику. Суд отказался арестовывать счета и имущество поставщика. Сейчас иск по взысканию платы за двигатели находится на рассмотрении суда. Разливы нефти и экологические угрозы За 2023 год нефтяники ХМАО допустили многочисленные нарушения природоохранного законодательства. Зимой природнадзор ХМАО обнаружил нефтяной разлив на территории Урайского лесничества, где расположено месторождение, разрабатываемое «Урайнефтегазом» (входит в структуру «Лукойл-Западная Сибирь»). Всего за 2022—2023 годы, по данным природнадзора, «Лукойл» выплатил за аварии на трубопроводах ХМАО 24 млн рублей. В Нефтеюганском районе на Усть-Балыкском месторождении, которое разрабатывает «РН-Юганскнефтегаз», жители ХМАО обнаружили бьющий из земли нефтяной фонтан. По информации от МЧС по ХМАО, на нефтяном объекте произошел разлив подтоварной воды. В арбитражном суде ХМАО размещены многочисленные иски природнадзора ХМАО к «дочке» «Роснефти» с требованием возместить ущерб природе и выплатить многомиллионные штрафы. Долги по зарплате перед работниками В начале года сотрудники главного застройщика Нижневартовска — компании «Нижневартовскстройдеталь» пожаловались на задержки с выплатой зарплаты, из-за чего в компании начались прокурорские проверки. Выяснилось, что руководство задолжало персоналу более 20 миллионов рублей. По требованию Роструда ХМАО компания выплатила долги, но на предприятие посыпались иски от деловых партнеров. В ноябре один из контрагентов НСД потребовал через суд банкротства строительной компании. В декабре, данным открытых источников, налоговая арестовала счета предприятия. За полгода в организации сменилось два топ-менеджера. Иски с требованиям банкротства получила геологоразведочная фирма «Горизонт» из Горноправдинска. В компании были задержки с выплатой зарплаты. Задолженность ООО «Горизонт» перед сотрудниками составляла 236,8 млн рублей. Из-за нарушений экс-гендиректор геологоразведочной фирмы был помещен под домашний арест, а на имущество и расчетные счета предприятия наложили арест.