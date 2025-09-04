Власти ХМАО ответили на претензии Миронова к миграционной политике

Лидер СРЗП Сергей Миронов обрушился с критикой на правительство Югры и полицию округа
Лидер СРЗП Сергей Миронов обрушился с критикой на правительство Югры и полицию округа

Власти ХМАО ответили на претензии главы «Справедливой России» Сергея Миронова, который раскритиковал регион за «разгул этнической преступности». По его данным, в Югре за первые 7 месяцев этого года в полтора раза выросло число преступлений, совершенных мигрантами. А при этом количество депортаций гастарбайтеров сократилось в три раза. Однако статистика югорской полиции говорит об обратном.

«Официальные данные опровергают утверждения о „разгуле этнической преступности“ и „неспособности региональной власти контролировать ситуацию“. Органы государственной власти и правоохранительные структуры Югры последовательно обеспечивают соблюдение законодательства, принимают необходимые меры по пресечению нарушений и защите прав граждан», — подчеркнули в окружном правительстве.

Согласно данным управления МВД по ХМАО количество преступлений, совершенных иностранцами за 7 месяцев снизилось на 25% — с 221 до 165 случаев. Их доля в общей массе правонарушений составляет менее 2%. Выявлять нелегалов стали на 92% чаще. Поток мигрантов в регион уменьшился на 6%. А снижение числа выдворений объяснено действием федерального моратория.

