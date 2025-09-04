В ХМАО усилили контроль за сбором шишек

В Ханты-Мансийском округе усилили контроль за сбором местного деликатеса — кедровых орехов. Об этом сообщило правительство Югры.
«Каждую осень жители округа отправляются в лес на их заготовку. Однако собирать шишки можно только для себя, еельзя использовать специальные приспособления и массово вывозить дикоросы без разрешения. Все это нарушение закона! А чтобы заняться заготовкой в промышленных масштабах, необходимо заключить договор аренды лесного участка», — сказано в сообщении.
За этот сезон выявлено уже 14 фактов незаконного сбора шишек — леса регулярно патрулируют. За такое нарушение грозит административная ответственность.
