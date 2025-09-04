Двое жителей ХМАО утонули в болоте, отправившись за клюквой

Югорчане утонули
В ХМАО тела двух югорчан обнаружили в болоте. Об этом сообщили в пресс-службе «Центроспас-Югория».
«Спасатели выезжали по сообщению: необходимо оказать помощь сотрудникам полиции в поиске людей, возможно потерявшихся на болоте. Прибывшие к месту проведения работ спасатели, при помощи травления кошкой извлекли из болота тела двух человек», — сказано в сообщении.
Трагедия произошла на 105 километре автодороги Нижневартовск — Радужный. По версии следствия, погибшие отправились в тайгу за клюквой.
