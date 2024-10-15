В свердловском городе родился мальчик без ушей

Спасти его готовы в США. Сколько это стоит — в материале URA.RU

16 октября 2024 в 08:10 Размер текста - 17 +

Егор родился с тяжелой формой тугоухости Фото: Галина Зюзикова Российские врачи оказались не в силах помочь двухлетнему Егору Зюзикову из Сухого Лога (Свердловская область), который родился без ушных раковин. Матери ребенка Галине сказали, что мальчик никогда не сможет слышать. Женщина не сдалась и обратилась за помощью в зарубежные клиники. В США операцию оценили в 210 тысяч долларов, рассказала URA.RU Галина. Егор родился в августе 2022 года. Беременность у Галины протекала хорошо. Однако на свет мальчик появился недоношенным — на 37-й неделе. В семье малыш стал третьим ребенком. «Сразу после операции мне показали сыночка и сообщили, что у него нет ушек и слуховых проходов. Во время беременности на ультразвуке ушки не были видны, поскольку это мягкие ткани», — вспомнила мать мальчика (далее в тексте — ее цитаты). «Егора оперативно поместили в палату интенсивной терапии». Мальчик родился недоношенным Фото: Галина Зюзикова Еще находясь в роддоме, Галина стала искать информацию о диагнозе. Она даже не подозревала о существовании такой редчайшей патологии (один на 25000 новорожденных). «Сразу после выписки [из больницы] мы поехали к сурдологу, который поставил Егору окончательный диагноз — двусторонняя микротия и атрезия наружных слуховых проходов, кондуктивная тугоухость третьей степени». Мальчику потребовались слуховые аппараты костной проводимости стоимостью более миллиона рублей. Большую часть суммы покрыло государство, а оставшуюся — оплатила компания SLK Cement из Сухого Лога. Первые звуки мальчик услышал в семь месяцев. «Конечно, сначала он испугался, но со временем привык. Теперь, когда к нему обращаются, улыбается». Егор впервые услышал в семь месяцев Фото: Галина Зюзикова В заграничные медцентры семья начала писать после того, как российские врачи в один голос заявили: вернуть Егору нормальный слух невозможно. «Когда казалось, что надежды больше нет, наш случай заинтересовал отохирурга из США». Доктор медицинских наук Джозеф Робесон наряду с соотечественником Брэдли Кессером считается одним из лучших специалистов по каналопластике в мире. Галина направила все аудиограммы и результаты компьютерной томографии в клинику California Ear Institute, которая обладает 30-летним опытом работы с подобной патологией. Американские специалисты заверили, что смогут сделать так, что Егор заживет, как обычный ребенок, будет слышать самостоятельно, без помощи дорогой техники. Операцию можно провести с трехлетнего возраста». Но счет за две операции космический — 210 тысяч долларов (20182659 рублей по курсу ЦБ РФ). Благодаря проведению сложной операции Егор получит возможность полноценно слышать Фото: Галина Зюзикова «Мы обращаемся ко всем, кто готов поделиться частичкой своей доброты — ваша помощь может стать чудом, которое позволит Егору услышать мир». Помочь Егору Зюзикову можно разными способами: Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

Можно привлечь внимание известных меценатов и волонтеров;

Можно поддержать рублем. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислить любую посильную сумму можно следующими способами: Сбербанк: 2202 2050 9532 1136;

Уральский банк (УБРиР): 2200 4501 7549 8204;

Альфа-банк: 2200 1529 6294 2119;

СБП (ВТБ): +7(953)056-97-11;

СБП (Т-Банк) +7(953)056-97-11 (Получатель мама — Галина Владимировна Зюзикова). URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о малыше Егоре. Если у вас возникли вопросы, то вы можете написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские врачи оказались не в силах помочь двухлетнему Егору Зюзикову из Сухого Лога (Свердловская область), который родился без ушных раковин. Матери ребенка Галине сказали, что мальчик никогда не сможет слышать. Женщина не сдалась и обратилась за помощью в зарубежные клиники. В США операцию оценили в 210 тысяч долларов, рассказала URA.RU Галина. Егор родился в августе 2022 года. Беременность у Галины протекала хорошо. Однако на свет мальчик появился недоношенным — на 37-й неделе. В семье малыш стал третьим ребенком. «Сразу после операции мне показали сыночка и сообщили, что у него нет ушек и слуховых проходов. Во время беременности на ультразвуке ушки не были видны, поскольку это мягкие ткани», — вспомнила мать мальчика (далее в тексте — ее цитаты). «Егора оперативно поместили в палату интенсивной терапии». Еще находясь в роддоме, Галина стала искать информацию о диагнозе. Она даже не подозревала о существовании такой редчайшей патологии (один на 25000 новорожденных). «Сразу после выписки [из больницы] мы поехали к сурдологу, который поставил Егору окончательный диагноз — двусторонняя микротия и атрезия наружных слуховых проходов, кондуктивная тугоухость третьей степени». Мальчику потребовались слуховые аппараты костной проводимости стоимостью более миллиона рублей. Большую часть суммы покрыло государство, а оставшуюся — оплатила компания SLK Cement из Сухого Лога. Первые звуки мальчик услышал в семь месяцев. «Конечно, сначала он испугался, но со временем привык. Теперь, когда к нему обращаются, улыбается». В заграничные медцентры семья начала писать после того, как российские врачи в один голос заявили: вернуть Егору нормальный слух невозможно. «Когда казалось, что надежды больше нет, наш случай заинтересовал отохирурга из США». Доктор медицинских наук Джозеф Робесон наряду с соотечественником Брэдли Кессером считается одним из лучших специалистов по каналопластике в мире. Галина направила все аудиограммы и результаты компьютерной томографии в клинику California Ear Institute, которая обладает 30-летним опытом работы с подобной патологией. Американские специалисты заверили, что смогут сделать так, что Егор заживет, как обычный ребенок, будет слышать самостоятельно, без помощи дорогой техники. Операцию можно провести с трехлетнего возраста». Но счет за две операции космический — 210 тысяч долларов (20182659 рублей по курсу ЦБ РФ). «Мы обращаемся ко всем, кто готов поделиться частичкой своей доброты — ваша помощь может стать чудом, которое позволит Егору услышать мир». Помочь Егору Зюзикову можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислить любую посильную сумму можно следующими способами: URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о малыше Егоре. Если у вас возникли вопросы, то вы можете написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru.