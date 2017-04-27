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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
11:33  27 апреля 2017 0

Коллекционеры продают «Золотого Путина» за пять миллионов. ФОТО

Владимир Путин. Екатеринбург, путин владимир
Номинал монеты с Путиным всего 1200 рублейФото: Александр Мамаев © URA.RU

Коллекционеры выставили на свободную продажу уникальную корейскую килограммовую монету «Золотой Путин», которую выпустил Центральный банк КНДР.

Информация о товаре появилась на сайте «Авито», стоимость монеты составила пять млн рублей. Коллекционный объект выпустили в 2004 году в честь встречи президента России Владимира Путина и председателя госкомитета обороны Северной Кореи Ким Чен Ира, состоявшейся 15 лет назад, пишет Life.ru.

Монета представлена в виде слитка 999-й пробы весом в 1 килограмм, официальным номиналом в 20 тысяч вон, что составляет чуть более 1200 рублей. На аверсе монеты изображен Московский Кремль, герб России и портрет Владимира Путина, а реверсе — герб КНДР. Общий тираж монет составил всего 10 штук, его купил один неизвестный коллекционер из России.

С учётом текущей рыночной стоимости золота, её цена примерно в два раза превышает стоимость драгоценного материала, из которого она сделана. Тем не менее, владелец пытается продать ее за пять миллионов рублей.

Монету продают в Москве
Фото: скрин с сайта Avito

По словам Александра, владельца «золотого Путина», у него уже было несколько предложений, однако его не устраивает предложенная потенциальными покупателями цена. Он решился продать монету, поскольку сам собирает другую тему — фауну в драгметаллах.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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