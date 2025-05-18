18 мая 2025

В Дагестане рухнувшая скала оставила без газа более пяти тысяч человек

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Пять тысяч человек остались без газа из-за ЧП
Пять тысяч человек остались без газа из-за ЧП Фото:

Обрушение скалы в Докузпаринском районе Дагестана привело к повреждению газовой трубы высокого давления, что стало причиной ограничения подачи газа в два населенных пункта. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Дагестан.

«На окраине села Усухчай в результате обрушения скальной массы повреждена газовая труба высокого давления d-273 мм протяженностью 50 м. В зоне аварийных отключений остаются два населенных пункта, всего 1 259 дома с населением 5 333 человека», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Ранее в Махачкале 15 мая был зафиксирован пожар в четырехэтажном здании Дагпотребсоюза, где огонь охватил кровлю на площади 300 квадратных метров. Тогда, по данным МЧС, удалось избежать жертв.

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Обрушение скалы в Докузпаринском районе Дагестана привело к повреждению газовой трубы высокого давления, что стало причиной ограничения подачи газа в два населенных пункта. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Дагестан. «На окраине села Усухчай в результате обрушения скальной массы повреждена газовая труба высокого давления d-273 мм протяженностью 50 м. В зоне аварийных отключений остаются два населенных пункта, всего 1 259 дома с населением 5 333 человека», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону. Ранее в Махачкале 15 мая был зафиксирован пожар в четырехэтажном здании Дагпотребсоюза, где огонь охватил кровлю на площади 300 квадратных метров. Тогда, по данным МЧС, удалось избежать жертв.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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