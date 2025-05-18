В Дагестане рухнувшая скала оставила без газа более пяти тысяч человек

Обрушение скалы в Докузпаринском районе Дагестана привело к повреждению газовой трубы высокого давления, что стало причиной ограничения подачи газа в два населенных пункта. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Дагестан.
«На окраине села Усухчай в результате обрушения скальной массы повреждена газовая труба высокого давления d-273 мм протяженностью 50 м. В зоне аварийных отключений остаются два населенных пункта, всего 1 259 дома с населением 5 333 человека», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.
Ранее в Махачкале 15 мая был зафиксирован пожар в четырехэтажном здании Дагпотребсоюза, где огонь охватил кровлю на площади 300 квадратных метров. Тогда, по данным МЧС, удалось избежать жертв.
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