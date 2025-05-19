Россиянам рассказали о новых правилах автострахования

Автомобилисты в России смогут в случае аварии получить выплаты по полису ОСАГО без учета износа машины. Об этом говорится в законопроекте, который готовится к внесению в Госдуму.
«Сейчас страховые компании по ОСАГО учитывают износ авто и поэтому компенсация деньгами может быть меньше, чем реально требуется для восстановления старой машины после аварии. Изменения в законе помогут россиянам получить выплату», — передает газета «Известия» со ссылкой на проект закона.
Уточняется, что после аварии автомобилист практически сразу сможет получить первую выплату по ОСАГО. Если денег на ремонт машины не хватит, то страховая по новым правилам должна будет компенсировать разницу, отмечает издание.
Ранее в России подорожали полисы ОСАГО. Это произошло после роста цен на запчасти для авто.
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