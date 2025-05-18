Освобождение Богатыря, рекордный удар «Гераней» и девиз «Ахмата» в Сумах — главное об СВО 18 мая

ВС РФ освободили село Богатырь, который оставался последним значимым укрепрайоном ВСУ на южнодонецком направлении. По военным аэродромам у Киева прилетело рекордное количество дронов «Герань». В городе Сумы на центральной площади написали девиз спецназа «Ахмат». Президент РФ Владимир Путин рассказал, каким страна видит окончание спецоперации. Об этих и других главных новостях с фронта — в материале URA.RU.
Освобождение Богатыря
ВС РФ освободили село Богатырь — оно являлось ключевым опорным пунктом ВСУ на участке между Великой Новоселкой и границей Запорожской области. Освобождение Богатыря — серьезный удар по обороне ВСУ на южнодонецком направлении, поскольку они превратили это село в мощный укрепрайон в логистический узел, создав несколько оборонительных линий, рассчитывая остановить продвижение российских подразделений группировки «Восток», однако им это не удалось.
Позже появились кадры боевой работы подразделений «Востока» при освобождении Богатыря. Их публикует «Пятый канал».
Многочасовой удар «Гераней»
Российские военные нанесли массированный удар по аэродромам под Киевом с помощью беспилотников «Герань». Из-за ударов на площадке для стоянки возник пожар. Именно на этом аэродроме могут базироваться истребители F-16, которые Украина получила от США. Атака продолжалась несколько часов в ночное время. Отмечается, что было задействовано не менее 273 дронов — это рекордное количество задействованных «Гераней». При этом украинские системы ПВО не смогли противодействовать ударам.
В Сумах написали девиз «Ахмата»
В самом центре города Сумы (Сумская область, Украина) на стене ротонды, расположенной на Покровской площади, написали девиз чеченского спецназа «Ахмат» — «Ахмат — Сила!». В telegram-канале «Ахмата» отметили, что «Сумы — русский город», что российскую армию в нем ждут и что она обязательно освободит и его. Ранее стало известно, что ВС РФ создают буферную зону в Сумской области для обеспечения безопасности границ Курской после освобождения последней.
Продвижение ВС РФ на красноармейском направлении
За последнюю неделю российские военные заметно активизировались на красноармейском (покровском ) направлении, продвинувшись на этом фронтовом участке. Данное направление важно в первую очередь тем, что освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) сможет нарушить целую логистическую цепь украинской армии.
«Естественно, самый активный участок — район Красноармейска и его окрестностей. За всю эту неделю Минобороны объявило об освобождении ряда населенных пунктов. Также хочу отметить, что это направление очень сложное и, невзирая на то, что противник всячески сопротивляется, продвижение есть у нас как северо-восточнее Красноармейска, так и юго-западнее», — отметил Марочко.
Путин рассказал, каким Россия видит окончание СВО
Главный результат, к которому движется РФ в ходе спецоперации на Украине — создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности как самой страны, так и отдельных граждан, которые проживают на территории отдельных регионов. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер также подчеркнул, что у страны достаточно сил и средств, чтобы довести свои цели до нужного результата.
Истребитель украинских дронов «Лютый»
В России инженеры презентовали новый истребитель дронов Як-52Б2, разработанный на базе учебно-тренировочного самолета Як-52. Это первый отечественный легкомоторный истребитель беспилотников. Данный летательный аппарат предназначен для борьбы с БПЛА самолетного типа, в частности с дронами «Лютый».
Отмечается, что новая разработка оснащена передовой авионикой, радиолокационной станцией кругового обзора, а также полуавтоматическим карабином 12-го калибра. Из-за высоких летных качеств истребитель может приблизиться к вражескому беспилотнику, сравнять с ним скорость и нанести удар по цели. Як-52Б2 предназначен также для борьбы с легкомоторными самолетами, такими как Aeroprakt A-22, используемыми в беспилотном режиме.
Рубио заявил, что РФ готовит список требований для прекращения огня
Россия готовит перечень требований для прекращения огня на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио после телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. «Это приведет к более широким переговорам», — сказал Рубио. А спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Штаты возлагают большие надежды на предстоящий телефонный разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным.
Германия исключил тему отправки военных НАТО на Украину
Тема отправки на Украину военных НАТО и Евросоюза не обсуждается. Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц журналистам после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. По его словам, сейчас нет предпосылок для такого шага.
Захарова уличила канцлера Германии в двусмысленных заявлениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала не доверять заявлениям канцлера Германии Фридриха Мерца об отсутствии планов поставлять Украине крылатые ракеты Taurus. По ее мнению, слова немецкого лидера направлены лишь на то, чтобы вывести обсуждение этой темы из публичной плоскости. Ранее Фридрих Мерц заявил телеканалу ZDF, что на данный момент Германия не собирается поставлять Украине ракеты Taurus, поскольку это потребует длительного обучения украинских военных.
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