Россиянам грозит штраф до 500 тысяч рублей за поджигание хвороста и сухой травы

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В России подняли штрафы за поджоги травы и хвороста
В России подняли штрафы за поджоги травы и хвороста Фото:

За выжигание хвороста и сухой травы на участках, примыкающих к лесу, россиянам грозят штрафы до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

«С 2022 года подняты штрафы за нарушения поведения в лесу. За выжигание хвороста, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, предусмотрен штраф 30–40 тысяч рублей на физлицо, 40–60 тысяч рублей на должностное лицо, 300–500 тысяч рублей на юрлицо», — рассказала Бурякова РИА Новостям. 

Ранее сообщалось, что владельцы дачных участков могут быть оштрафованы за различные нарушения порядка, включая неправильное хранение мусора, несоблюдение санитарных норм, порчу земли и разведение запрещенных животных. Размер штрафов зависит от характера нарушения и может достигать десятков тысяч рублей, а за нецелевое использование земли — до 1% кадастровой стоимости участка.

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За выжигание хвороста и сухой травы на участках, примыкающих к лесу, россиянам грозят штрафы до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова. «С 2022 года подняты штрафы за нарушения поведения в лесу. За выжигание хвороста, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, предусмотрен штраф 30–40 тысяч рублей на физлицо, 40–60 тысяч рублей на должностное лицо, 300–500 тысяч рублей на юрлицо», — рассказала Бурякова РИА Новостям.  Ранее сообщалось, что владельцы дачных участков могут быть оштрафованы за различные нарушения порядка, включая неправильное хранение мусора, несоблюдение санитарных норм, порчу земли и разведение запрещенных животных. Размер штрафов зависит от характера нарушения и может достигать десятков тысяч рублей, а за нецелевое использование земли — до 1% кадастровой стоимости участка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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