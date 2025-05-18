18 мая 2025

Умерла актриса Татьяна Басова

На 65-м году жизни скончалась актриса Татьяна Басова
© Служба новостей «URA.RU»
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Татьяна Басова скончалась после долгой болезни
Татьяна Басова скончалась после долгой болезни Фото:

На 65-м году жизни скончалась известная советская и эстонская актриса, балерина и хореограф Татьяна Басова (Ярви). О кончине артистки сообщила ее дочь Эллен Килгас.

«Это было продолжительное заболевание. После операции на колене, сделанной в ноябре, состояние стало ухудшаться. Это не был рак, просто несколько проблем совпали одновременно. Организм не принял инородное тело, и общее состояние было слабым», — рассказала Килгас ?htuleht.

Басова родилась 7 июня 1960 года. Была солисткой балета Таллинского оперного театра, танцевала в варьете «Мою прекрасную леди» в одноименном мюзикле. Где ее и заметил режиссер Юнгвальд-Хилькевич, пригласив в свою картину «Выше Радуги».

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На 65-м году жизни скончалась известная советская и эстонская актриса, балерина и хореограф Татьяна Басова (Ярви). О кончине артистки сообщила ее дочь Эллен Килгас. «Это было продолжительное заболевание. После операции на колене, сделанной в ноябре, состояние стало ухудшаться. Это не был рак, просто несколько проблем совпали одновременно. Организм не принял инородное тело, и общее состояние было слабым», — рассказала Килгас ?htuleht. Басова родилась 7 июня 1960 года. Была солисткой балета Таллинского оперного театра, танцевала в варьете «Мою прекрасную леди» в одноименном мюзикле. Где ее и заметил режиссер Юнгвальд-Хилькевич, пригласив в свою картину «Выше Радуги».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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