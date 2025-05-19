Бывшие бойцы батальона «Азов»* стали героями нового документального фильма в РФ

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В России сняли вторую часть фильма про запрещенный батальон ВСУ
В России сняли вторую часть фильма про запрещенный батальон ВСУ Фото:

Восемь бывших членов батальона «Азов» (террористическая организация, запрещен в РФ) стали главными героями нового документального фильма «Азов головного мозга — 2». Об этом 18 мая сообщила автор и продюсер картины Марина Ким.

«Их восемь. Это почти все, кто был в первом фильме, кого мы нашли. А теперь записали, как сложилась их судьба три года спустя», — пояснила Марина Ким в беседе с корреспондентом ТАСС. В фильме появились истории как тех, кто остался в Мариуполе, так и тех, кто был обменян на Украину и вновь оказался на фронте.

*Террористическая организация «Украинское военизированное националистическое объединение „Азов“ внесена в „Единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством террористическими“ решением Верховного Суда Российской Федерации от 2 августа 2022 года

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Восемь бывших членов батальона «Азов» (террористическая организация, запрещен в РФ) стали главными героями нового документального фильма «Азов головного мозга — 2». Об этом 18 мая сообщила автор и продюсер картины Марина Ким. «Их восемь. Это почти все, кто был в первом фильме, кого мы нашли. А теперь записали, как сложилась их судьба три года спустя», — пояснила Марина Ким в беседе с корреспондентом ТАСС. В фильме появились истории как тех, кто остался в Мариуполе, так и тех, кто был обменян на Украину и вновь оказался на фронте. *Террористическая организация «Украинское военизированное националистическое объединение „Азов“ внесена в „Единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством террористическими“ решением Верховного Суда Российской Федерации от 2 августа 2022 года
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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