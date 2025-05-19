Португалия пожалуется на Францию в Еврокомиссию из-за блэкаута

FT: Лиссабон обвиняет Париж в задержке поставок электроэнергии после блэкаута
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В Евросоюзе ищут виновных в блэкауте
В Евросоюзе ищут виновных в блэкауте Фото:

Власти Португалии собираются пожаловаться в Европейскую комиссию на Францию, которая якобы задержала поставки электроэнергии. Из-за этого в Португалии произошло массовое отключение электричества. Об этом пишет Financial Times.

«Португалия обратится в Еврокомиссию с просьбой оказать давление на Францию по вопросу трансграничных поставок электроэнергии. Лиссабон утверждает, что задержки в поставках со стороны Франции сделали Пиренейский полуостров уязвимым», — передает издание.

Власти Испании и Португалии проводят расследование масштабных перебоев в электроснабжении, которое произошло в конце апреля. На текущий момент официальная версия причин инцидента отсутствует. Одной из рассматриваемых версий является возникновение пикового спроса, который энергосистема оказалась не в состоянии удовлетворить.

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Власти Португалии собираются пожаловаться в Европейскую комиссию на Францию, которая якобы задержала поставки электроэнергии. Из-за этого в Португалии произошло массовое отключение электричества. Об этом пишет Financial Times. «Португалия обратится в Еврокомиссию с просьбой оказать давление на Францию по вопросу трансграничных поставок электроэнергии. Лиссабон утверждает, что задержки в поставках со стороны Франции сделали Пиренейский полуостров уязвимым», — передает издание. Власти Испании и Португалии проводят расследование масштабных перебоев в электроснабжении, которое произошло в конце апреля. На текущий момент официальная версия причин инцидента отсутствует. Одной из рассматриваемых версий является возникновение пикового спроса, который энергосистема оказалась не в состоянии удовлетворить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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