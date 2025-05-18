18 мая 2025

Добыча газа в Европе упала до минимума с 2021 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Сокращение объемов газа наблюдается четвертый год
Сокращение объемов газа наблюдается четвертый год Фото:
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Газовый кризис в Европе

Европейские страны, в том числе Норвегия, Великобритания и Турция в первом квартале 2025 года снизили добычу газа на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общий объем добычи за три месяца составил 47,7 млрд кубометров, что является минимальным показателем с 2021 года.

«В марте 2025 года производство газа в Европе снизилось на 4% к аналогичному уровню прошлого года и достигло 16,3 млрд кубометров. Снижение продолжается пятый месяц подряд», — пишут «Ведомости».

Между тем, в Европе сохраняется зависимость от поставок газа из России. Однако европейский комиссар по вопросам энергетики Дан Йергенсен подчеркнул, что такая ситуация является неприемлемой с политической, этической и с точки зрения безопасности.

Как сообщало URA.RU ранее, в Германии заявили о необходимости вернуться к российскому газу. Соответствующее заявление сделала сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

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Европейские страны, в том числе Норвегия, Великобритания и Турция в первом квартале 2025 года снизили добычу газа на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общий объем добычи за три месяца составил 47,7 млрд кубометров, что является минимальным показателем с 2021 года. «В марте 2025 года производство газа в Европе снизилось на 4% к аналогичному уровню прошлого года и достигло 16,3 млрд кубометров. Снижение продолжается пятый месяц подряд», — пишут «Ведомости». Между тем, в Европе сохраняется зависимость от поставок газа из России. Однако европейский комиссар по вопросам энергетики Дан Йергенсен подчеркнул, что такая ситуация является неприемлемой с политической, этической и с точки зрения безопасности. Как сообщало URA.RU ранее, в Германии заявили о необходимости вернуться к российскому газу. Соответствующее заявление сделала сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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