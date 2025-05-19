Власти отреагировали на признание Дурова в попытках Франции повлиять на выборы в Румынии

Ульянов: признание главы Telegram — реакция взрослого и ответственного человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Политик оценил недавнее сообщение Дурова
Политик оценил недавнее сообщение Дурова Фото:

Признание Павла Дурова о том, что глава разведки Франции Николя Лернер просил его заблокировать «консервативные голоса» в Румынии перед выборами, является реакцией взрослого и ответственного человека. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Звучит как реакция взрослого и ответственного человека. Честно говоря, я не ожидал этого от господина Дурова», — написал Михаил Ульянов в своем аккаунте в социальной сети X.

Ранее Павел Дуров сообщил, что западноевропейское правительство, намекнув на Францию, просило Telegram заблокировать консервативные каналы в Румынии перед президентскими выборами, однако он отказался, подчеркнув приверженность свободе слова. В августе 2024 года Дурова задерживали во Франции по обвинениям, связанным с деятельностью Telegram, но позже отпустили под залог.

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Признание Павла Дурова о том, что глава разведки Франции Николя Лернер просил его заблокировать «консервативные голоса» в Румынии перед выборами, является реакцией взрослого и ответственного человека. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Звучит как реакция взрослого и ответственного человека. Честно говоря, я не ожидал этого от господина Дурова», — написал Михаил Ульянов в своем аккаунте в социальной сети X. Ранее Павел Дуров сообщил, что западноевропейское правительство, намекнув на Францию, просило Telegram заблокировать консервативные каналы в Румынии перед президентскими выборами, однако он отказался, подчеркнув приверженность свободе слова. В августе 2024 года Дурова задерживали во Франции по обвинениям, связанным с деятельностью Telegram, но позже отпустили под залог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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