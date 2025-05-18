18 мая 2025

Стали известны результаты exit poll по президентским выборам в Польше

Польские президентские выборы переходят во второй тур
© Служба новостей «URA.RU»
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Президентские выборы в Польше пойдут на второй тур
Президентские выборы в Польше пойдут на второй тур Фото:

Кандидаты от правящей партии «Гражданская коалиция» Рафал Тшасковский и от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий выходят во второй тур президентских выборов в Польше. Об этом свидетельствуют данные exit poll, опубликованные социологической лабораторией Ipsos.

Согласно исследованию, Тшасковский набрал 30,8% голосов, а Навроцкий — 29,1%. Этого оказалось недостаточно для победы в первом туре, поскольку ни один из кандидатов не преодолел порог в 50%. «Государственная избирательная комиссия огласит официальные результаты первого тура голосования после подсчета 100% бюллетеней — в понедельник вечером или во вторник», — сообщает Ipsos.

Третье место по итогам exit poll занял Славомир Ментцен, представлявший коалицию националистов и евроскептиков «Конфедерация», с результатом 15,4%. Окончательные итоги станут известны после официального подсчета всех голосов.

Рафал Тшасковский, который вышел во второй тур президентских выборов в Польше, ранее уже рассматривался как фаворит кампании после того, как действующий президент Анджей Дуда не смог баллотироваться на третий срок. Ранее он признался, что больше не называет традиционные польские вареники с картофелем и творогом «русскими», хотя это его любимое блюдо.

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Кандидаты от правящей партии «Гражданская коалиция» Рафал Тшасковский и от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий выходят во второй тур президентских выборов в Польше. Об этом свидетельствуют данные exit poll, опубликованные социологической лабораторией Ipsos. Согласно исследованию, Тшасковский набрал 30,8% голосов, а Навроцкий — 29,1%. Этого оказалось недостаточно для победы в первом туре, поскольку ни один из кандидатов не преодолел порог в 50%. «Государственная избирательная комиссия огласит официальные результаты первого тура голосования после подсчета 100% бюллетеней — в понедельник вечером или во вторник», — сообщает Ipsos. Третье место по итогам exit poll занял Славомир Ментцен, представлявший коалицию националистов и евроскептиков «Конфедерация», с результатом 15,4%. Окончательные итоги станут известны после официального подсчета всех голосов. Рафал Тшасковский, который вышел во второй тур президентских выборов в Польше, ранее уже рассматривался как фаворит кампании после того, как действующий президент Анджей Дуда не смог баллотироваться на третий срок. Ранее он признался, что больше не называет традиционные польские вареники с картофелем и творогом «русскими», хотя это его любимое блюдо.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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