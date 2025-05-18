В России рассматривают возможность введения новых льгот для участников специальной военной операции (СВО). Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) намерена обсудить ряд инициатив с заместителем министра обороны Анной Цивилевой в конце мая.
«Наше общество должно консолидированно высказать позицию о праве власти на ежемесячное выделение этим людям средств пожизненно, ну хотя бы в размере прожиточного минимума (на сегодня он составляет около 20 тыс. рублей. — „Известия“). У нас даже пенсионеры больше получают, но и этих денег тоже недостаточно», — заявила Останина в разговоре с «Известиями». Также парламентарий предлагает снизить пенсионный возраст для участников СВО: для женщин до 55 лет, а для мужчин — до 60, то есть вернуть прежние параметры, действовавшие до 2018 года.
Кроме того, обсуждается расширение права на бесплатный проезд: если сейчас участникам СВО компенсируют дорогу к месту реабилитации после обращения в Соцфонд или через портал госуслуг, то новая инициатива предполагает предоставление бесплатного проезда и к месту отдыха. Дополнительно депутаты продолжают работу над законопроектом о списании части ипотечного кредита молодым, многодетным семьям и семьям участников СВО.
Ранее правительство России предложило ввести федеральные льготы по имущественным налогам для участников СВО и их семей, а также рассматривало законопроект о приеме в вузы за счет государства пасынков и падчериц из таких семей. Эти меры являются частью расширяющегося спектра поддержки, который реализуется для участников специальной военной операции и их близких на федеральном уровне.
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