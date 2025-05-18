FT: Мерц пытается урегулировать конфликт Макрона и Мелони из-за Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц предпринимает шаги по урегулированию дипломатического конфликта между премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за Украины. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).
«Канцлер Германии Фридрих Мерц попытался урегулировать ожесточенный дипломатический спор между Римом и Парижем из-за исключения премьер-министра Италии Джорджи Мелони из группы европейских лидеров, координирующих действия с Белым домом по Украине», — говорится в материале FT. Газета уточняет, что инцидент произошел во время саммита Европейского политического сообщества в Албании, где присутствовали 40 лидеров стран Евросоюза.
Мелони не была приглашена на отдельную встречу с участием Мерца, Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и главы правительства Польши Дональда Туска. На этой встрече обсуждались итоги мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, что вызвало недовольство Рима и осложнило отношения с Парижем.
Ранее Мерц, Макрон, Стармер и Туск уже координировали свои действия по поддержке Украины, встречаясь с президентом Украины Владимиром Зеленским и делая совместные заявления о прекращении огня. Перед поездкой в Киев лидеры обсудили ситуацию в польском аэропорту, а сам Мерц проводил консультации с президентом США Дональдом Трампом и посещал представительства ЕС и НАТО.
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