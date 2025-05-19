В Госдуме попросили Мишустина разрешить россиянам не платить кредиты

В ГД попросили провести амнистию по образовательным кредитам
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Мишустина просят провести амнистию по образовательным кредитам
Мишустина просят провести амнистию по образовательным кредитам Фото:

Списать образовательные кредиты молодым специалистам предложили депутаты Госдумы от «Справедливой России» Сергей Миронов и Яна Лантратова. Парламентарии направили соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Фракция „Справедливая Россия — За правду“ выступила с инициативой списать образовательные кредиты выпускникам вузов. Руководитель фракции Сергей Миронов и первый заместитель Яна Лантратова направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность полного и единовременного списания таких долгов для граждан до 30 лет, взявших кредит на образование до 1 февраля 2025 года и успешно завершивших обучение», — передает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Депутаты отмечают, что необходимость погашать образовательные кредиты создает финансовые трудности для молодых специалистов, мешая их профессиональному развитию и важным жизненным решениям, включая создание семьи. Уточняется, что предложенная мера коснется ограниченного числа заемщиков — порядка нескольких десятков тысяч человек, но при этом окажет значительный положительный социальный эффект.

В настоящее время в России действует программа льготного образовательного кредитования. По окончании обучения перед выпускниками возникает необходимость погашения ранее полученных кредитов.

Ранее в Госдуме обсуждался законопроект, который позволит правительству устанавливать квоты на платный прием студентов в вузы, чтобы повысить качество образования и соответствие подготовки специалистов потребностям рынка труда. Закон, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, планируется принять в весеннюю сессию, а вступит он в силу с 1 сентября 2026 года.

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Списать образовательные кредиты молодым специалистам предложили депутаты Госдумы от «Справедливой России» Сергей Миронов и Яна Лантратова. Парламентарии направили соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину. «Фракция „Справедливая Россия — За правду“ выступила с инициативой списать образовательные кредиты выпускникам вузов. Руководитель фракции Сергей Миронов и первый заместитель Яна Лантратова направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность полного и единовременного списания таких долгов для граждан до 30 лет, взявших кредит на образование до 1 февраля 2025 года и успешно завершивших обучение», — передает ТАСС со ссылкой на текст документа. Депутаты отмечают, что необходимость погашать образовательные кредиты создает финансовые трудности для молодых специалистов, мешая их профессиональному развитию и важным жизненным решениям, включая создание семьи. Уточняется, что предложенная мера коснется ограниченного числа заемщиков — порядка нескольких десятков тысяч человек, но при этом окажет значительный положительный социальный эффект. В настоящее время в России действует программа льготного образовательного кредитования. По окончании обучения перед выпускниками возникает необходимость погашения ранее полученных кредитов. Ранее в Госдуме обсуждался законопроект, который позволит правительству устанавливать квоты на платный прием студентов в вузы, чтобы повысить качество образования и соответствие подготовки специалистов потребностям рынка труда. Закон, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, планируется принять в весеннюю сессию, а вступит он в силу с 1 сентября 2026 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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