18 мая 2025

В ЕС планируют ввести 19-й пакет санкций против России

В ЕС рассматривают введение 19-го пакета антироссийских санкций
© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики готовят новый пакет санкций
Европейские политики готовят новый пакет санкций Фото:

В Европейском союзе рассматривается возможность введения 19-го пакета антироссийских санкций, несмотря на то, что 17-й и 18-й пакеты еще не утверждены. Об этом сообщил евродепутат Томаш Здеховски.

«18-й пакет санкций будет направлен на борьбу с обходом уже существующих ограничений, чтобы сделать их более эффективными. Вполне реально ожидать, что последуют дополнительные пакеты санкций, такие как 19-й, в зависимости от развития событий на местах и эффективности текущих мер», — сказал Томаш Здеховски "Известиям".  В публикации также отмечается, что несмотря на начавшийся диалог по урегулированию ситуации на Украине, европейские власти не собираются ослаблять давление на Россию. В Еврокомиссии подчеркнули, что даже в случае разрешения конфликта немедленного снятия антироссийских санкций не ожидается.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщал, что страны ЕС готовы поддержать американскую инициативу по введению 17-го пакета санкций против России в случае отказа Москвы прекратить огонь на Украине, а также скоординировать свои действия с США для усиления давления. Власти России ранее заявляли, что страна смогла адаптироваться к действующим ограничениям.

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В Европейском союзе рассматривается возможность введения 19-го пакета антироссийских санкций, несмотря на то, что 17-й и 18-й пакеты еще не утверждены. Об этом сообщил евродепутат Томаш Здеховски. «18-й пакет санкций будет направлен на борьбу с обходом уже существующих ограничений, чтобы сделать их более эффективными. Вполне реально ожидать, что последуют дополнительные пакеты санкций, такие как 19-й, в зависимости от развития событий на местах и эффективности текущих мер», — сказал Томаш Здеховски "Известиям".  В публикации также отмечается, что несмотря на начавшийся диалог по урегулированию ситуации на Украине, европейские власти не собираются ослаблять давление на Россию. В Еврокомиссии подчеркнули, что даже в случае разрешения конфликта немедленного снятия антироссийских санкций не ожидается. Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщал, что страны ЕС готовы поддержать американскую инициативу по введению 17-го пакета санкций против России в случае отказа Москвы прекратить огонь на Украине, а также скоординировать свои действия с США для усиления давления. Власти России ранее заявляли, что страна смогла адаптироваться к действующим ограничениям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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