18 мая 2025

Лукашенко подарили его портрет из драгоценных камней

Лидер Вьетнама То Лам подарил Лукашенко его портрет из драгоценных камней
© Служба новостей «URA.RU»
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Лукашенко получил в подарок свой портрет из драгоценных камней
Лукашенко получил в подарок свой портрет из драгоценных камней Фото:

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время официального визита в Белоруссию вручил президенту Александру Лукашенко его портрет, выполненный из драгоценных камней. Об этом сообщило «Беларусь 1».

Во время церемонии обмена подарками То Лам обратился к белорусскому президенту со словами: «У нас есть для вас ваш портрет из драгоценных камней». В ответ глава белорусского государства преподнес вьетнамскому лидеру эксклюзивный набор шоколада и различные белорусские продукты. Лукашенко подчеркнул: «Вы о шоколаде говорили. Это образцы нашей продукции».

Ранее Александр Лукашенко принимал участие в памятных мероприятиях вместе с президентом России Владимиром Путиным, в том числе в Волгограде на 80-летии Победы, где его торжественно встречали и угощали хлебом-солью. Такие обмены подарками и жесты внимания подчеркивают значимость личных контактов и дипломатических традиций в отношениях Белоруссии с другими странами.

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Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время официального визита в Белоруссию вручил президенту Александру Лукашенко его портрет, выполненный из драгоценных камней. Об этом сообщило «Беларусь 1». Во время церемонии обмена подарками То Лам обратился к белорусскому президенту со словами: «У нас есть для вас ваш портрет из драгоценных камней». В ответ глава белорусского государства преподнес вьетнамскому лидеру эксклюзивный набор шоколада и различные белорусские продукты. Лукашенко подчеркнул: «Вы о шоколаде говорили. Это образцы нашей продукции». Ранее Александр Лукашенко принимал участие в памятных мероприятиях вместе с президентом России Владимиром Путиным, в том числе в Волгограде на 80-летии Победы, где его торжественно встречали и угощали хлебом-солью. Такие обмены подарками и жесты внимания подчеркивают значимость личных контактов и дипломатических традиций в отношениях Белоруссии с другими странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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