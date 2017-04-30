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Главные новости Свердловской области
18:46  30 апреля 2017 0

Природные пожары начались на Среднем Урале. В пригороде Нижнего Тагила огонь подбирается к автозаправке

Совместные учения МЧС Челябинской и Курганской областей по тушению лесных пожаров. Челябинск, пожар, пламя, огонь, сельскохозяйственный пал
Сухая трава доставляет проблемы огнеборцам (архивный снимок)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У села Большая Лая под Нижним Тагилом рядом с автозаправкой полыхает поле, сообщили читатели «URA.RU». Дым от огня охватил часть Серовского тракта.

«Огонь подбирается по сухой траве к заправке возле Лаи, дым застилает проезжую часть», — сообщил агентству очевидец.

В ГУ МЧС по Свердловской области пока не смогли подтвердить информацию о пожаре. Руководитель пресс-службы ведомства Наталья Зырянова уточнила, что лесных пожаров в регионе на данный момент нет, есть несколько очагов с возгоранием сухой травы, ситуация находится под контролем огнеборцев. «Лесных пожаров в регионе нет, ситуация находится под контролем», — рассказала Наталья Зырянова.

Ранее в МЧС России приняли решение о введение режима ЧС на всей территории Сибирского федерального округа из-за пожаров. Огонь полыхает в Иркутской области и Бурятии — без крова остались жители пяти деревень. Глава ведомства Владимир Пучков распорядился усилить авиационную группировку, а также использовать систему космического мониторинга.

Нина Калинина
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