Ученые выяснили принцип работы «сарафанного радио». ВИДЕО

20:12 04 мая 2017 0

Разработка специалистов ИТМО позволит победить смертельные вирусы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские ученые сумели раскрыть принцип действия «сарафанного радио» благодаря специальной программе, которая изучает механизм распространения информации в обществе.

Разработка специалистов университета ИТМО способна просчитывать пути распространения и скорость передачи данных, запущенных в социальную сеть или переданную по телефону. Авторы исследования утверждают, что программа не только позволит совершить прорыв в изучении работы социальных медиа, но и продвинуться в изучении коммуникации между людьми, сообщает агентство Nation News.

Петербургский разработчик Александр Вишератин рассказал, что в созданной модели, как и в реальности, абонент способен забыть новость после разговора, если она для него не важна или не актуальна.