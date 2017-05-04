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04 мая 2017
Главные новости Москвы
20:12  04 мая 2017 0

Ученые выяснили принцип работы «сарафанного радио». ВИДЕО

Интервью с Юсси Улкуниеми. Екатеринбург, смартфон, встреча, разговор, сотовые телефоны, виртуальное общение, диалог
Разработка специалистов ИТМО позволит победить смертельные вирусыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские ученые сумели раскрыть принцип действия «сарафанного радио» благодаря специальной программе, которая изучает механизм распространения информации в обществе.

Разработка специалистов университета ИТМО способна просчитывать пути распространения и скорость передачи данных, запущенных в социальную сеть или переданную по телефону. Авторы исследования утверждают, что программа не только позволит совершить прорыв в изучении работы социальных медиа, но и продвинуться в изучении коммуникации между людьми, сообщает агентство Nation News.

Петербургский разработчик Александр Вишератин рассказал, что в созданной модели, как и в реальности, абонент способен забыть новость после разговора, если она для него не важна или не актуальна.

Сергей Макеев
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