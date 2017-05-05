У жительницы Британии в ухе завелся паук

02:14 05 мая 2017 0

Рвачи извлекли паука из уха пациентки при помощи масла Фото: Илья Московец © URA.RU

У жительницы Великобритании в ухе поселился паук. Чтобы извлечь его, женщине потребовалась помощь врачей.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», 38-летняя женщина пожаловалась медикам на боли и зуд в ухе. При тщательном осмотре уха врач обнаружил в нем паука. Пациентке пришлось закапать в ухо масло, что утопить паука и уже после этого извлечь его.

От пребывания паука ушная раковина женщины распухла, а лицо покраснело. Британка предположила, что паук упал ей на голову, а потом перебрался в ухо. Теперь у женщины появилась фобия. Она не может лечь спать, не проверив, нет ли у нее на подушке насекомых.