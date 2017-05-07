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Главные новости Свердловской области
17:05  07 мая 2017 0

«За Родину, за Сталина!» В Екатеринбурге танк Т-34 разрисовали белой краской. ФОТО

Танк За родину За Сталина
Надписи появились на башне танка времен войныФото: Андрей Гусельников © URA.RU

В столице Урала танк-34, стоящий на постаменте возле Дома офицеров Центрального военного округа в Екатеринбурге, разрисовали белой краской. На боевой машине появились лозунги «За Родину!» и «За Сталина». Надписи нанесены белой краской на башню танка.

Как пояснили «URA.RU» в окружном Доме офицеров, это сделали вовсе не вандалы, а сами сотрудники учреждения. «Это слова, с которыми советские солдаты в годы войны шли в бой, — рассказал „URA.RU“ руководитель музея „Боевая слава Урала“ Алексей Антошин. — Все, как было в годы войны». Также на башне танка появились красные звезды.

По словам Антошина, в честь 9 Мая музей Дома офицеров проводит целую серию мероприятий и акций. Так, 8 числа на улице Первомайской появится «Аллея ветеранов». Сотрудники музея, ветераны войны и тыла и активисты высадят два ряда берез и яблонь вдоль экспозиции с танком, ракетой и «Катюшей».

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Андрей Гусельников © URA.RU

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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