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Главные новости Тюменской области
14:19  10 мая 2017 0

В Тюмени в реке нашли тело двухлетнего мальчика

Уровень воды в реке Тобол на 25 апреля. Курган., паводок2017, река тобол
Следственный комитет проводит проверку жуткой находкиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Следственный комитет по Тюменской области начал расследование жуткого происшествия. В Туре 9 мая было найдено тело малыша.

В вечернее время, 9 мая, в реке Туре, в районе улицы Береговой города Тюмени, было обнаружено тело малолетнего мальчика с признаками утопления, сообщили в пресс-службе СК.

Следственные органы начали проверку. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают местных жителей, родственников погибшего ребенка.

Владимир Балтунов
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