16:44 11 мая 2017 0

Известный своими эпатажными заявлениями депутат пояснил, что не подпускал бы Соколовского к Интернету Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Относительно мягкий приговор, вынесенный в четверг, 11 мая, Верх-Исетским судом Екатеринбурга, должен показать Руслану Соколовскому, что есть общественные правила. Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов.

Народный избранник выразил надежду, что скандально известный блогер, приговоренный к условному сроку, все же исправится.

«Я бы ему лет на десять запретил подходить к Интернету, а также ходить на любые общественные мероприятия, — приводит слова Милонова „Газета.ру“. — Пусть сидит занимается домашними делами. Может, все же одумается».

Напомним, блогер Руслан Соколовский, известный также как «ловец покемонов», был осуждён на 3,5 года условно сразу по нескольким статьям УК РФ, в том числе — за оскорбление чувств верующих, разжигание ненависти и использование запрещённых устройств для негласного получения информации.