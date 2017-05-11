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11 мая 2017
16:44  11 мая 2017 0

Милонов хочет на 10 лет запереть Соколовского дома и не подпускать его к Интернету

Госдума и Милонов. Москва, милонов виталий
Известный своими эпатажными заявлениями депутат пояснил, что не подпускал бы Соколовского к ИнтернетуФото: Александр Ельчищев © URA.RU
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Относительно мягкий приговор, вынесенный в четверг, 11 мая, Верх-Исетским судом Екатеринбурга, должен показать Руслану Соколовскому, что есть общественные правила. Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов.

Народный избранник выразил надежду, что скандально известный блогер, приговоренный к условному сроку, все же исправится.

«Я бы ему лет на десять запретил подходить к Интернету, а также ходить на любые общественные мероприятия, — приводит слова Милонова „Газета.ру“. — Пусть сидит занимается домашними делами. Может, все же одумается».

Напомним, блогер Руслан Соколовский, известный также как «ловец покемонов», был осуждён на 3,5 года условно сразу по нескольким статьям УК РФ, в том числе — за оскорбление чувств верующих, разжигание ненависти и использование запрещённых устройств для негласного получения информации.

Виктор Жуков
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