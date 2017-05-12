Главу украинского жюри «Евровидения» не пригласили на шоу

08:38 12 мая 2017 0

Председатель жюри не знает заплатят ли ему за работу Фото: depositphotos.com © URA.RU

Жюри Евровидения в Украине оценивает выступления участников по телевизору. Новые подробности организации конкурса в разговоре с журналистами раскрыл председатель жюри Евровидения 2017 Юрий Рыбчинский.

Рыбчинского не пригласили ни на красную дорожку, ни на сам конкурс, признался председатель в интервью изданию «Зеркало недели». «Меня не то что на красную дорожку не пригласили, у меня пока вообще не было — как такового — даже приглашения на сам конкурс», — посетовал Рыбчинский. Главный член жюри называет все происходящее театром абсурда. По его словам, все судьи оценивают выступления конкурсантов «по монитору».

«Мы не знаем даже — на каких началах работаем? Бесплатно или за деньги? Хотя я работаю в жюри не первый раз, и всегда такая работа считается оплачиваемой», — возмущается заслуженный деятель искусств Украины.

Он возмущен тем, что победительницу Джамалу, благодаря которой всемирно известный конкурс проходит в Украине, обделили вниманием и ущемляют в правах.

«Человек выиграл „Евровидение“ и благодаря ему проходит сам конкурс. Но этого артиста не пускают на красную дорожку, на церемонию открытия. Это же какой-то театр абсурда. И мы, увы, в этом „театре“ занимаем пока первое место», — заключил председатель жюри Евровидения 2017.