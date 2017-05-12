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12 мая 2017
11 мая 2017
Главные новости Свердловской области
13:38  12 мая 2017 0

На Урале соседи ходят друг к другу в гости по крыше «Магнита». ФОТО

Жильцы ходят по крыше магазина давно, но раньше не удавалось их сфотографироватьФото: группа ВК Это Серов, детка!

Жители дома в городе Серове ходят друг к другу в гости по крыше магазина «Магнит».

В соцсетях активно обсуждается фотография из города Серова в Свердловской области. На снимке видна женщина, стоящая на крыше магазина «Магнит». Героиня беседует с другой женщиной, которая выглянула к ней из окна.

По словам комментаторов из числа местных, жители второго этажа дом ходят друг к друг в гости по крыше магазина уже давно, просто раньше их не успевали сфотографировать. Видимо, так быстрее и удобнее, чем идти через улицу в другой подъезд.

«Вот так, несмотря ни на что, можно мило беседовать с соседкой, стоя на крыше одного из магазинов „Магнит“», — написано в комментариях к снимку. «Крыша „Магнит‚а вместо балкона) это ж сколько рассады можно высадить‘, — мечтательно говорят другие пользователи.

Александр Лукманов
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