23:14 12 мая 2017 2

Ильдар Дадин вновь привлек внимание полиции к своей персоне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Активист Ильдар Дадин в пятницу, 12 мая, был задержан полицией на Красной площади, куда он вышел для чтения вслух Конституции.

Вместе с оппозиционером в участок доставили еще 10 активистов, правда, Дадин был единственным, кого привезли на автобусе, остальных довели пешком, сообщает «Национальная служба новостей». Сообщается, что оппозиционер был доставлен в отделение полиции «Китай-Город».

«С учетом неоднократных задержаний за административные правонарушения Дадина могут оставить в ОВД до суда», — сказал источник ТАСС

В начале апреля Ильдара Дадина задерживали за нарушение правил одиночного пикетирования, обошедшееся оппозиционеру в 15 тысяч рублей. Штраф был назначен ему в виде наказания.

26 февраля 2017 года Дадин был освобожден из колонии, где сидел по статье о неоднократных нарушениях на митингах. 22 февраля Верховным судом приговор был отменен.