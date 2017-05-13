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13 мая 2017
12 мая 2017
Главные новости Москвы
23:14  12 мая 2017 2

Активиста Дадина снова задержала полиция. На Красной площади читал вслух Конституцию

5-ая годовщина Болотной площади. Митинг на проспекте Сахарова. Москва, дадин ильдар
Ильдар Дадин вновь привлек внимание полиции к своей персонеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Активист Ильдар Дадин в пятницу, 12 мая, был задержан полицией на Красной площади, куда он вышел для чтения вслух Конституции.

Вместе с оппозиционером в участок доставили еще 10 активистов, правда, Дадин был единственным, кого привезли на автобусе, остальных довели пешком, сообщает «Национальная служба новостей». Сообщается, что оппозиционер был доставлен в отделение полиции «Китай-Город».

«С учетом неоднократных задержаний за административные правонарушения Дадина могут оставить в ОВД до суда», — сказал источник ТАСС

В начале апреля Ильдара Дадина задерживали за нарушение правил одиночного пикетирования, обошедшееся оппозиционеру в 15 тысяч рублей. Штраф был назначен ему в виде наказания.

26 февраля 2017 года Дадин был освобожден из колонии, где сидел по статье о неоднократных нарушениях на митингах. 22 февраля Верховным судом приговор был отменен.

Нина Калинина
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