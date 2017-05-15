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Главные новости Ямала
15:09  15 мая 2017 0

Аудиторы Салехарда проверили, как мэрия тратит миллионы на похороны

Кушва, крест, могила, кладбище
Более 11 млн рублей из бюджета Салехарда уходит на ритуальные услугиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аудиторы Салехарда проверили деятельность муниципального предприятия по оказанию ритуальных услуг. Речь идет об использовании субсидии из бюджета предприятием ОАО «Салехарддорстрой» (СДС). Эта компания (учредитель — мэрия) в 2016 году получила 11,7 млн рублей на содержание залов ритуальных услуг, круглосуточной дежурной службы и захоронение бомжей. Об этом сообщается в документах КСП.

Из них на погребение невостребованных трупов ушло 633,4 тыс. рублей, на содержание зала ритуальных услуг — 2,4 млн рублей, на содержание круглосуточной дежурной службы, в том числе на транспортировку тел умерших, — 8,7 млн рублей. За год захоронено 22 невостребованных трупа.

При этом зал ритуальных услуг арендуется у ликвидируемого предприятия МП «Салехардремстрой» (СДС образован как раз на его базе). Этот зал ведет коммерческую деятельность, изготавливая венки и другие ритуальные атрибуты. При расчете субсидии муниципальные власти этого не учли. Также в отчетности расходились данные департамента городского хозяйства и СДС по использованию субсидии. Других серьезных нарушений найдено не было.

Четыре года назад аудиторы нашли в деятельности муниципального предприятия «Салехардремстрой» (тогда именно он занимался ритуальными услугами) крупные нарушения, в том числе связанные и с захоронением бомжей. Тогда для получения бюджетных денег муниципалы отчитались о том, что захоронение одного невостребованного трупа обходится в 290 тыс. рублей. Материалы проверки были отправлены в силовые структуры. Однако вместо уголовного дела экс-директор предприятия Владимир Прокопенко получил повышение и стал директором ГУП «Ямалавтодор».

Юлия Фролова
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