{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,53
Динамика за 2 недели
Евро 61,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
16 мая 2017
15 мая 2017
02:52  16 мая 2017 0

В Китае собака спасла похороненного заживо младенца. ВИДЕО

Пес откопал в парке живого ребенка

В Китае собака спасла грудного ребенка, которого неизвестные похоронили заживо. История произошла в городе Цзянцзинь.

Во время прогулки с хозяйской по парку собака неожиданно начала рыть лапами землю. В выкопанной яме владелица пса увидела младенца, завернутого в белую ткань. Спасенного малыша отправили в больницу, сообщает РИА «Новости».

Ребенку оказалось около месяца. Рот его был забит землей, температура тела низкая, сердцебиение медленное. Но сейчас он находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает, сообщает телеканал 360.

В местной полиции предполагают, что от малыша избавились родители: они могли подумать, что ребенок умер и решили его похоронить. Родители младенца разыскиваются.


Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров