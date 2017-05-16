В Китае собака спасла похороненного заживо младенца. ВИДЕО

02:52 16 мая 2017 0

Пес откопал в парке живого ребенка

В Китае собака спасла грудного ребенка, которого неизвестные похоронили заживо. История произошла в городе Цзянцзинь.

Во время прогулки с хозяйской по парку собака неожиданно начала рыть лапами землю. В выкопанной яме владелица пса увидела младенца, завернутого в белую ткань. Спасенного малыша отправили в больницу, сообщает РИА «Новости».

Ребенку оказалось около месяца. Рот его был забит землей, температура тела низкая, сердцебиение медленное. Но сейчас он находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает, сообщает телеканал 360.

В местной полиции предполагают, что от малыша избавились родители: они могли подумать, что ребенок умер и решили его похоронить. Родители младенца разыскиваются.



