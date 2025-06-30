В России раскрыли, как было уничтожено несколько тысяч боевиков ВСУ в Крынках

Рогов: большинство пропавших без вести солдат ВСУ в районе Крынок убиты
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Рогов рассказал судьбу пропавших без вести солдат ВСУ в районе села Крынки на левом берегу Днепра
Рогов рассказал судьбу пропавших без вести солдат ВСУ в районе села Крынки на левом берегу Днепра Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Большинство украинских военнослужащих, которые числились пропавшими без вести в районе села Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области, оказались уничтоженными. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Село Крынки стало местом уничтожения тысяч боевиков ВСУ, с учетом того, что не менее двух тысяч считается пропавшими без вести. Понятно, что подавляющая часть из них уничтожена, в том числе при попытках переправиться через Днепр», — заявил Рогов. Его слова передает РИА «Новости».

По его словам, киевские власти без колебаний направляли военнослужащих на верную гибель. Рогов назвал президента Украины Владимира Зеленского потерявшимся в реалиях тираном, который предполагает, что ему ничего не будет за совершенные преступления.

Село Крынки находится на левом берегу Днепра в Херсонской области. С 2023 года украинские военные предпринимали неоднократные попытки форсировать реку и закрепиться в этом районе, однако эти операции завершились большими потерями для ВСУ. Все попытки украинских подразделений удержаться на левом берегу были пресечены.

Ранее в Киеве на площади Независимости прошла акция родственников украинских военнослужащих, пропавших без вести в районе села Крынки. Участники митинга требовали от властей ускорить поиски пропавших солдат, участвовавших в боевых действиях, передает 360.ru.

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Большинство украинских военнослужащих, которые числились пропавшими без вести в районе села Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области, оказались уничтоженными. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. «Село Крынки стало местом уничтожения тысяч боевиков ВСУ, с учетом того, что не менее двух тысяч считается пропавшими без вести. Понятно, что подавляющая часть из них уничтожена, в том числе при попытках переправиться через Днепр», — заявил Рогов. Его слова передает РИА «Новости». По его словам, киевские власти без колебаний направляли военнослужащих на верную гибель. Рогов назвал президента Украины Владимира Зеленского потерявшимся в реалиях тираном, который предполагает, что ему ничего не будет за совершенные преступления. Село Крынки находится на левом берегу Днепра в Херсонской области. С 2023 года украинские военные предпринимали неоднократные попытки форсировать реку и закрепиться в этом районе, однако эти операции завершились большими потерями для ВСУ. Все попытки украинских подразделений удержаться на левом берегу были пресечены. Ранее в Киеве на площади Независимости прошла акция родственников украинских военнослужащих, пропавших без вести в районе села Крынки. Участники митинга требовали от властей ускорить поиски пропавших солдат, участвовавших в боевых действиях, передает 360.ru.
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