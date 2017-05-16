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Главные новости Тюменской области
11:49  16 мая 2017 0

Глава МЧС России посетит в затопленном Ишиме два детских дня рождения

Церемония открытия Музейно-выставочного центра истории Центрального регионального центра МЧС России. Москва, пучков владимир
Глава МЧС России Владимир Пучков лично осмотрит подтопленный паводком ИшимФото: Антон Белицкий © URA.RU

Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Ишим. Как передает корреспондент «URA.RU», приезд министра задержался примерно на полчаса, на месте его ждали местные чиновники и региональная пресса. В Ишим Пучков прилетел на вертолете вместе с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым.

Первым делом министр побывает в пункте временного размещения в гостинице « Ишим», где его познакомят с условиями проживания пострадавших от наводнения ишимцев и расскажут о работе службы психологической помощи МЧС. После этого министра пригласят на чаепитие с губернатором и двумя мамами, эвакуированными из мест подтопления из-за паводка. У одной из них двухлетний малыш вчера отметил день рождения, у второй ребенку сегодня исполняется три года.

После чаепития делегация отправится на катере осматривать места подтопления и ишимскую дамбу, по информации источника агентства, прессу на осмотр гидротехнических сооружений не пустят. Затем запланировано заседание рабочей группы правительственной комиссии и КЧС по Тюменской области. Заседание пройдет в специально установленной палатке на площадке рядом со стадионом «Локомотив». В финале состоится пресс-подход.

В Ишиме из-за паводка действует режим ЧС. Уровень воды во вторник, 16 мая, составил 953 сантиметра, вода идёт на спад уже несколько дней.

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
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