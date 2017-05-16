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18:18  16 мая 2017 0

«Энерго-Газ-Ноябрьск» проверит городские теплосети

Ремонт теплосетей. Нижневартовск., трубы, давление
Жителей просят сообщать об обнаруженных поврежденияхФото: Александр Елизаров © URA.RU

17 мая компания «Энерго-Газ-Ноябрьск» проведет плановые испытания тепловых сетей города на максимальных температурах. Жителей города просят соблюдать меры предосторожности.

Специалисты проверят магистральные и внутриквартальные тепловые сети в три этапа. Максимальная температура при тестах составит 115 градусов, сообщает пресс-служба компании.

Подобная проверка обязательна и проводится раз в пять лет перед окончанием отопительного сезона, чтобы проверить тепловую сеть на прочность в условиях температурных деформаций и выявить дефекты трубопровода.

Семен Гринберг
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