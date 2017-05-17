Telegram отказался сотрудничать со спецслужбами

01:55 17 мая 2017 0

Администрация мессенджера заверила пользователей, что не будет раскрывать информацию о них Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация мессенджера Telegram заявила о том, что не собирается сотрудничать со спецслужбами и властями государств и предоставлять им какую-либо секретную информацию.

Сведения, которые передаются через секретные и облачные чаты мессенджера, зашифрованы, а ключи для расшифровки разделены на несколько частей и хранятся в дата-центрах на территориях разных государств. Потребуется «нереалистичный уровень сотрудничества» между странами, на территории которых находятся эти дата-центры, Чтобы заставить Telegram выдать какие-либо сведения о пользователях, передает слова администрации мессенджера телеканал 360.

«Ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда», — отметил представитель Telegram.

Ранее появилась информация о возможной блокировке Telegram Роскомнадзором, однако в самом ведомстве это назвали слухами.