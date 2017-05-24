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24 мая 2017
23 мая 2017
Главные новости Свердловской области
12:42  24 мая 2017 0

Полицейский автомобиль попал в аварию в Екатеринбурге. ФОТО

Машина стражей порядка серьезно пострадала на улице ЩорсаФото: читатель «URA.RU»

ДТП, в котором пострадала полицейская машина, произошло в Екатеринбурге на улице Щорса. Сообщение об этом поступило в редакцию «URA.RU» от читателей.

По словам очевидцев, джип протаранил ВАЗ-2114 стражей порядка, удар пришелся на правую переднюю сторону. В автомобиле находились бойцы Нацгвардии, спешившие на вызов. На место происшествия приезжала скорая помощь, но госпитализация никому не потребовалась.

«На пульт централизованной охраны поступил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта, куда незамедлительно был направлен экипаж группы задержания вневедомственной охраны. Экипаж следовал по улице по улице Щорса от улицы Московской в сторону улицы 8 Марта с включенными проблесковыми маяками, — сообщила «URA.RU» Ольга Бельская, пресс-секретарь ФСВНГ по свердловской области. — В 11 часов 01 минуту водитель автомобиля Land Rover, выезжая с улицы Союзной на улицу Щорса, в сторону улицы Московской, не пропустил патрульный автомобиль со спецсигналами, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие. По факту ДТП сотрудниками ГИБДД проводится административное разбирательство.

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читатель «URA.RU»

Александр Лукманов
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