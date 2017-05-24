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24 мая 2017
23 мая 2017
22 мая 2017
17:48  24 мая 2017 3

В Надыме снова закрылся роддом, где умерли новорожденные

Клипарты. Сургут , беременные
Рожениц будет принимать одно из отделений больницыФото: Алексей Андронов © URA.RU

Надымский роддом закрывают на месяц. Там будет проведена дезинфекция. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

«С 1 июня 2017 года здание родильного дома по адресу Набережная им. Оруджева, 38 закрывается для проведения плановой дезинфекции. Ориентировочные сроки проведения — четыре недели. В указанный период подразделения родильного дома будут переведены на площади стационарного корпуса учреждения, по адресу улица Сенькина, 2», — сообщается в информации больницы.

Отремонтированный роддом в Надыме открыли в ноябре 2015 года. До ремонта в нем произошло ЧП — летом 2013-го там погибли сразу несколько новорожденных. Выяснилось, что строение не удовлетворяет санитарным нормам и правилам. Здание, где он располагался во время ремонта корпуса, тоже несколько раз закрывали по предписанию санврачей.

Суд над главврачом надымской больницы Людмилой Хлывнюк из-за смерти малышей стал одним из самых резонансных процессов в регионе. Сама она утверждала, что виной всему отсутствие финансирования для проведения нормального ремонта в роддоме и халатность сотрудников. Сначала женщину оправдали, но потом дело вернулось в суд. В итоге процесс завершить не удалось — г-жа Хлывнюк «скрылась». По некоторым данным, она уехала на родину, в Украину.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
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