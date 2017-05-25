21:57 24 мая 2017 4

Дональд Трамп подстраивается под Европу Фото: depositphotos.com © URA.RU

Во время встречи с итальянскими лидерами — президентом Серджо Маттареллой и премьером Паоло Джентилони глава США Дональд Трамп подтвердил трансатлантическое единство по вопросу санкций в отношении России из-за ее действий в Крыму и на Украине.

«Важно убедить Россию выполнить её обязательства по минским соглашениям», — приводит заявление Трампа RT со ссылкой на пресс-службу белого дома.

Ранее итальянский премьер Паоло Джентилони встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров Джентилони заявлял, что нельзя допустить «автоматического» продления санкций, напоминает информагентство Nation News.